Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης του Ράσελ Μπραντ στο Λονδίνο, με μία από τις έξι γυναίκες που τον καταγγέλλουν για σεξουαλική κακοποίηση να περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν στο σπίτι του το 2009. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ μήνες αργότερα, όταν εκείνος επικοινώνησε ξανά μαζί της, του απάντησε πως της είχε φερθεί «σαν να ήταν ζώο».

Όπως σημειώνει το BBC, η υπόθεση εξετάζεται στο δικαστήριο Southwark Crown Court, όπου οι ένορκοι άκουσαν αποσπάσματα από τις βιντεοσκοπημένες καταθέσεις της γυναίκας στην αστυνομία. Ο 51χρονος Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει συνολικά τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οι οποίες αφορούν έξι γυναίκες και περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ 1999 και 2009. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αρνείται ότι έχει εμπλακεί ποτέ σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση.

«Είσαι βρόμικη και θέλω να σε φτάσω ακόμη πιο μακριά»

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η γυναίκα γνώρισε τον Ράσελ Μπραντ το 2009, όταν παρακολούθησε μία από τις παραστάσεις του στο Hammersmith Apollo του Λονδίνου. Όπως ανέφερε, παρότι εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση, επισκέφθηκε το καμαρίνι του, όπου είχαν μια συναινετική σεξουαλική επαφή. Στη συνέχεια συμφώνησε να τον συναντήσει ξανά στο σπίτι του. Η γυναίκα ξεκαθάρισε ότι είχε πάει εκεί γνωρίζοντας πως θα είχαν σεξουαλική επαφή, αλλά υποστήριξε ότι είχε συναινέσει αποκλειστικά σε κολπική διείσδυση και όχι σε πρωκτική, όπως ισχυρίζεται ότι συνέβη. Όταν αστυνομικός τη ρώτησε εάν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πρωκτική επαφή, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης μια ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ράσελ Μπραντ, περίπου έξι μήνες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό. Όπως κατέθεσε, αιφνιδιάστηκε όταν έλαβε ένα απρόσμενο μήνυμα από εκείνον και τον ρώτησε: «Γιατί μου στέλνεις καν μήνυμα;»

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος της απάντησε: «Επειδή είσαι βρόμικη και θέλω να σε φτάσω ακόμη πιο μακριά». Η γυναίκα είπε ότι αναστατώθηκε και δεν απάντησε αμέσως, αλλά στη συνέχεια του έγραψε: «Νομίζω ότι με έχεις φτάσει ήδη αρκετά μακριά. Μου φέρθηκες σαν να ήμουν ζώο». Όπως υποστήριξε, η απάντηση του Ράσελ Μπραντ ήρθε αμέσως: «Συγγνώμη».

«Δεν συζητάμε εδώ την ηθική μου, αλλά μια εγκληματική πράξη»

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Ράσελ Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι η γυναίκα είχε επιλέξει να επισκεφθεί το σπίτι του ηθοποιού, γνωρίζοντας τη φήμη του και έχοντας την πρόθεση να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του. «Είχατε ξεκαθαρίσει ότι πήγατε στο σπίτι του για να κάνετε σεξ μαζί του, γνωρίζοντας τη φήμη του», της είπε.

Η γυναίκα συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιλογή της να τον συναντήσει. Ωστόσο, όταν ο συνήγορος υπεράσπισης της υπέδειξε ότι είχε συναινέσει και στην πρωκτική επαφή, εκείνη το αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Δεν συναίνεσα σε αυτό εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την ηθική μου. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε μια εγκληματική πράξη. Πίστευα ότι θα είχα κολπική σεξουαλική επαφή», απάντησε.

Στο δικαστήριο ακούστηκε επίσης ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει δύο ποτήρια αλκοόλ ενώ ετοιμαζόταν στο σπίτι της και ακόμη ένα σε εστιατόριο, περιμένοντας τον οδηγό που είχε στείλει ο Μπραντ για να τη μεταφέρει στην κατοικία του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ηθοποιός τής ζήτησε να κάνει ντους και να βουρτσίσει τα δόντια της πριν από τη σεξουαλική επαφή. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι αυτό ενδεχομένως συνδεόταν με την αποστροφή του Ράσελ Μπραντ προς τη μυρωδιά του αλκοόλ, καθώς εκείνος απείχε από την κατανάλωσή του. Η γυναίκα, ωστόσο, δήλωσε ότι ο ίδιος της είχε πει πως δεν του άρεσε η μυρωδιά των μαλλιών της.

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του μετά την καταγγελλόμενη επίθεση, η γυναίκα ανέφερε ότι «συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα». Η κατάθεσή της ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα.

Η δίκη του Ράσελ Μπραντ συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει τις καταγγελίες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ηθοποιός εξακολουθεί να αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.