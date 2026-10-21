Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τα ύποπτα περιστατικά δηλητηρίασης στο Περιστέρι, μέσα από τις μαρτυρίες του 41χρονου γιατρού και της μητέρας του, οι οποίοι περιγράφουν τα συμπτώματα που εμφάνισαν και τις επιπτώσεις που είχαν στην καθημερινότητά τους.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», η μητέρα του γιατρού υποστήριξε ότι παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του γιου της, αφού κατανάλωσε νερό στο σπίτι του στην Αθήνα, όπου είχε πάει για να τον βοηθήσει με τη φροντίδα του παιδιού του.

Όπως ανέφερε, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 χρειάστηκε να νοσηλευτεί, περίπου δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό που είχε προηγηθεί με τον γιο της. Η ίδια περιέγραψε ξηροστομία, μουδιάσματα στα άκρα και παραισθήσεις, ενώ υποστήριξε ότι η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι οικείοι της δυσκολεύονταν να τη διαχειριστούν.

«Ήπια νερό από το σπίτι του παιδιού μου και έπαθα το ίδιο»

Η μητέρα του 41χρονου γιατρού δήλωσε ότι νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.

«Ήπια νερό από το σπίτι του παιδιού μου. Είχα κατέβει να βοηθήσω το παιδί μου, να κρατήσω τον εγγονό και έπαθα αυτό που έπαθα μετά. Το ίδιο πράγμα δηλαδή με τον γιο μου», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τα συμπτώματα που παρουσίασε, κάνοντας λόγο για ξηροστομία, μουδιάσματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και παραισθήσεις. Όπως υποστήριξε, έφτασε στο σημείο να συγχέει άλλες γυναίκες που έβλεπε στο νοσοκομείο με την πρώην σύζυγο του γιου της, ενώ η ψυχολογική και σωματική της κατάσταση είχε επηρεαστεί έντονα.

«Τόσο το μυαλό μου μέσα είχε θολώσει και με πέρασαν για τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι αρχικά ούτε η οικογένεια ούτε οι γιατροί είχαν αποδώσει τα συμπτώματα σε πιθανή έκθεση σε κάποια ουσία. Όπως είπε, της είχαν αποδώσει την κατάστασή της στη συναισθηματική φόρτιση και της είχαν συστήσει να μην επιστρέψει στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον γιο της.

«Στην ουσία όμως δεν ήταν αυτό και έτσι δεν ξανακατέβηκα εγώ στην Αθήνα. Γι’ αυτό δεν ξαναέπαθα», υποστήριξε, περιγράφοντας δύο επεισόδια, το ένα από τα οποία οδήγησε σε νοσηλεία.

«Με είχαν δέσει στο κάθισμα γιατί ήθελα να βγω από το αυτοκίνητο»

Ιδιαίτερα έντονη είναι η περιγραφή της μητέρας του γιατρού για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη μεταφορά της από το σπίτι της στην Αμάρυνθο.

Όπως ανέφερε, είχε χάσει σε τέτοιο βαθμό τον έλεγχο των κινήσεών της, ώστε ο σύζυγός της αναγκάστηκε να τη συγκρατήσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

«Με είχε δέσει πάνω στο κάθισμα γιατί ήθελα να ανοίξω την πόρτα να βγω έξω. Έκανα πράγματα ασυναίσθητα. Και δεν μπορούσα να περπατήσω. Υποβασταζόμενη με κουβαλήσανε στο αυτοκίνητο», είπε.

Η ίδια υποστήριξε ότι, εξαιτίας των συμπτωμάτων, λάμβανε ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, καθώς αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικό πρόβλημα.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες αποτελούν μέρος των στοιχείων που έρχονται στο φως για την υπόθεση, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνες τους την αιτία των συμπτωμάτων ή το ενδεχόμενο δηλητηρίασης.

Η αναφορά στη διαμάχη του γιατρού με την πρώην σύζυγό του

Η μητέρα του 41χρονου αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση που, όπως υποστηρίζει, είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον γιο της και την πρώην σύζυγό του σχετικά με την επικοινωνία με το παιδί τους.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαμάχη είχε αρχίσει το καλοκαίρι του 2024, πριν από το διαζύγιο, και η ένταση συνεχίστηκε και μετά τον χωρισμό τους.

Όπως περιέγραψε, η ίδια και ο σύζυγός της προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον γιο τους στη φροντίδα του παιδιού, ωστόσο, μετά από διαδοχικά περιστατικά και προβλήματα υγείας, αποφάσισαν να περιορίσουν τις επισκέψεις τους.

«Και ο γιος μου για να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους και να μπορεί να το βλέπει εκείνος, κάναμε εμείς πίσω, ούτως ώστε να το βλέπει ο πατέρας το παιδί, που είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε επιβαρυνθεί από τις διαφωνίες γύρω από την επικοινωνία με το παιδί, περιγράφοντας ένα οικογενειακό περιβάλλον με παρατεταμένη ένταση.

«Η ζωή μου άλλαξε» – Τι περιγράφει ο 41χρονος γιατρός

Από την πλευρά του, ο 41χρονος γιατρός μίλησε στο MEGA για τις επιπτώσεις που είχαν οι επαναλαμβανόμενες νοσηλείες και τα επεισόδια στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Όπως εξήγησε, για μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι αντιμετώπιζε ψυχική νόσο, γεγονός που τον έκανε να αμφιβάλλει ακόμη και για την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

«Όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχει ψυχική νόσο είναι ένα πρόβλημα. Μετά θεωρείς κιόλας ότι είσαι και επικίνδυνος στη δουλειά που κάνεις γιατί είναι μια αρκετά υπεύθυνη δουλειά και αρχίζει ένας αγώνας που προσπαθείς να ισορροπήσεις με το πρόβλημα που πιστεύεις ότι έχεις», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε τις διαδοχικές νοσηλείες ως μια εμπειρία που άλλαξε σταδιακά τη ζωή του, οδηγώντας τον στην απόφαση να απομακρυνθεί από το νοσοκομειακό περιβάλλον και τις απαιτητικές εφημερίες.

«Η ζωή άλλαξε. Το να νοσηλεύεσαι κάθε τρεις και λίγο στο νοσοκομείο, το να παρουσιάζεις επεισόδια», είπε, εξηγώντας ότι αναζήτησε ένα πιο ήρεμο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσει να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Η μετάθεση σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο 41χρονος ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2026 πήρε μετάθεση σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή αυτή τού επέτρεψε να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά του σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με λιγότερο απαιτητικές συνθήκες σε σχέση με την εργασία σε νοσοκομείο και τις εφημερίες.

Η σταδιακή επιδείνωση της κατάστασής του, όπως την περιέγραψε, επηρέασε και τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα του και προσπαθούσαν να τον στηρίξουν.

Τα συμπτώματα της μητέρας και η αρχική εκτίμηση των γιατρών

Ο γιατρός αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας της μητέρας του, σημειώνοντας ότι αρχικά τόσο η οικογένεια όσο και οι γιατροί απέδωσαν την κατάστασή της στη συναισθηματική φόρτιση.

Όπως είπε, η μητέρα του είχε ήδη επιβαρυνθεί ψυχολογικά από τον θάνατο του πατέρα της και στη συνέχεια από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο ίδιος. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε αρχικά ότι τα συμπτώματά της συνδέονταν με τη στενοχώρια και την πίεση που βίωνε.

«Υποθέσαμε ότι δεν άντεξε αυτό το συναισθηματικό φορτίο. Αυτό θεώρησαν και οι γιατροί της», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του χρειάστηκε να μεταβεί δύο φορές στο νοσοκομείο, με τη μία επίσκεψη να οδηγεί σε νοσηλεία. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σπίτι του στην Αθήνα και δεν παρουσίασε άλλα αντίστοιχα επεισόδια.

Οι μαρτυρίες μητέρας και γιου αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τα συμπτώματα που περιγράφουν, καθώς και εάν υπάρχει κοινή αιτία που να εξηγεί τα περιστατικά.