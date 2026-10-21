Μια πιθανή υποκατηγορία κατάθλιψης, η οποία συνδέεται με διαταραχές του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού και ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στα συνηθισμένα αντικαταθλιπτικά, περιγράφουν επιστήμονες από την Αυστραλία. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «κιρκάδια κατάθλιψη» και εκτιμούν ότι μπορεί να αφορά έως και το ένα τέταρτο των ασθενών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η συγκεκριμένη μορφή θα μπορούσε να εξηγεί γιατί περίπου δύο στους πέντε ασθενείς δεν ωφελούνται από την παραδοσιακή φαρμακευτική αγωγή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail. Αντίθετα, θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση του ύπνου, όπως η μελατονίνη και η φωτοθεραπεία, ενδέχεται να είναι αποτελεσματικότερες για ορισμένους ασθενείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Psychiatry και βασίστηκαν σε δεδομένα από περισσότερους από 11.000 συμμετέχοντες στην Αυστραλιανή Γενετική Μελέτη της Κατάθλιψης. Από αυτούς, οι 2.604, δηλαδή σχεδόν το 25%, εμφάνιζαν χαρακτηριστικά που οι ερευνητές απέδωσαν στην κιρκάδια κατάθλιψη.

Τα συμπτώματα και οι πιθανές θεραπείες

Η συγκεκριμένη υποκατηγορία χαρακτηρίζεται από εποχικά μοτίβα εμφάνισης της νόσου, αυξημένη διάρκεια ύπνου κατά τη διάρκεια των καταθλιπτικών επεισοδίων, επίμονη κόπωση και τάση για δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν κατάθλιψη σε μικρότερη ηλικία και να παρουσιάσουν σοβαρότερα συμπτώματα, όπως μανία και αυτοκτονικές σκέψεις. Η γενετική ανάλυση έδειξε ακόμη αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, φλεγμονωδών νοσημάτων και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, όπως η ΔΕΠΥ.

Experts discover new type of depression that doesn’t respond to pills – but there’s a less risky fix https://t.co/CYHcvvCiAr — Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2026

Η Εμιλιάνα Τονίνι, ερευνήτρια ψυχικής υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι η κατάθλιψη δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς και πως η αναγνώριση διαφορετικών υποκατηγοριών μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη επιλογή καταλληλότερης θεραπείας.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Τζέικομπ Κράους, ανέφερε ότι θεραπείες που στοχεύουν στον κιρκάδιο ρυθμό, όπως η φωτοθεραπεία και η μελατονίνη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται νωρίτερα σε αυτούς τους ασθενείς. Παράλληλα, ο καθηγητής Ίαν Χίκι, ψυχίατρος στο Κέντρο Εγκεφάλου και Νου του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, επισήμανε τη σημασία της αναγνώρισης του συγκεκριμένου μοτίβου στους νέους. Εκτός από τις φαρμακευτικές επιλογές, ανέφερε και τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, η οποία στοχεύει στην αλλαγή αρνητικών σκέψεων και συμπεριφορών.

Η μελατονίνη είναι ορμόνη που παράγεται φυσικά από τον εγκέφαλο ως αντίδραση στο σκοτάδι και βοηθά το σώμα να προσαρμοστεί στη νυχτερινή λειτουργία.

Οι επιφυλάξεις των ειδικών

Ωστόσο, επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη μελέτη αμφισβητούν το κατά πόσο τα ευρήματα τεκμηριώνουν έναν νέο τύπο κατάθλιψης. Ο καθηγητής Ντέιβιντ Κέρτις, ειδικός στη γενετική στο University College London, υποστήριξε ότι η παρουσία συγκεκριμένων συμπτωμάτων δεν αποδεικνύει από μόνη της την ύπαρξη νέας υποκατηγορίας. Άλλωστε, ορισμένα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης, όπως η πρωινή αφύπνιση και η επιδείνωση της διάθεσης τις πρωινές ώρες, σχετίζονται ήδη με τον κιρκάδιο ρυθμό.

Άλλοι ειδικοί σημείωσαν ότι τα δεδομένα δεν επαρκούν ακόμη για να δικαιολογήσουν αλλαγές στη συνταγογράφηση, υπογραμμίζουν όμως τη σημασία της αξιολόγησης του κύκλου ύπνου και εγρήγορσης κατά την αντιμετώπιση των διαταραχών της διάθεσης.