Την πρώτη ήττα του στο FIBA Europe Cup γνώρισε ο Κολοσσός με το 71-69 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην παράταση, για την 3η αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του ματς, είχε προβάδισμα έξι πόντων (15-21) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και ήλεγχε την κατάσταση και στο δεύτερο, με αποτέλεσμα το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να είναι 37-41.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Σπόρτινγκ κατάφερε να προσπεράσει και να μπει από το +1 (52-51) στο τέταρτο, όπου έγινε πραγματικό ντέρμπι, με το σκορ να είναι 69-69 και τον Κολοσσό να έχει την ευκαιρία για τη νίκη, αλλά ο Μαντζόν αστόχησε.

Έτσι, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι Πορτογάλοι επικράτησαν με 71-69 και έκαναν το 3/3, με την ομάδα της Ρόδου, από την άλλη πλευρά, να είναι στο 2-1 πλέον.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-41, 52-51, 66-66 (κ.δ.), 71-69

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Αντόνιο Μαντάιλ): Ο΄Ράιλι 4, Ντέιβις 21, Μπάουμαν 4, Αμαράντε 12, Κάρτερ, Βεντούρα 10 (2), Καλσέρ 8 (2), Κρουζ 11, Φερνάντες 1, Τεϊσέιρα.

Κολοσσός (Άρης Λυκογιάννης): Γουϊλις 6, Καράμπελας, Μαντζόν 16, Άπσον 6, Χριστίδης, Καμπερίδης 16 (4), Χάρις 1, Μπαρνέτ, Κρούζερ 16 (3).