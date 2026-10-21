Φωτογραφία του Στίβεν Χάμπαρντ μέσα στο αεροπλάνο, μετά την απελευθέρωσή του από τη Ρωσία, δημοσίευσε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς τη με μήνυμα για την επιστροφή του και αιχμές κατά του Τζο Μπάιντεν.

«Ο Στίβεν Χάμπαρντ και η οικογένειά του ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΠΙΤΙ από τη Ρωσία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η απελευθέρωση έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί πολύ νωρίτερα από τον προκάτοχό του και τους Δημοκρατικούς, χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς.

Η νέα ανάρτηση ακολούθησε την ανακοίνωση της απελευθέρωσης του 74χρονου συνταξιούχου εκπαιδευτικού από το Μίσιγκαν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ζήτησε προσωπικά την αποφυλάκισή του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάστηκε ανταλλαγή κρατουμένων.

Η απελευθέρωση και ο έπαινος του Γουίτκοφ στον Πούτιν

Ο Χάμπαρντ είχε συλληφθεί το 2022 και καταδικαστεί το 2024 στη Ρωσία με την κατηγορία ότι πολέμησε ως μισθοφόρος υπέρ της Ουκρανίας. Η οικογένειά του αμφισβητούσε την κατηγορία, περιγράφοντάς τον ως ειρηνιστή.

Η απελευθέρωσή του συνέπεσε με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο. Κατά τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός απεσταλμένος επαίνεσε τον Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον «ανθρωπιστή» για την απόφαση να αφήσει ελεύθερο τον Αμερικανό.