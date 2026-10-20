Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της δηλητηρίασης του 41χρονου από την πρώην σύζυγό του, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων φέρονται να επιβεβαιώνουν την παρουσία ατροπίνης σε τρόφιμα που εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News στο Mega.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιεί σύριγγα για να προσθέσει ύποπτες ουσίες σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων μέλι, αλλά και σε νερό.

Ανιχνεύθηκε ατροπίνη στα δείγματα που εξετάστηκαν

Η συνολική εξέταση των δειγμάτων που είχαν αποσταλεί στο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαίωσε την παρουσία ατροπίνης.

Η ουσία φέρεται να είχε προστεθεί σε διάφορα τρόφιμα που βρίσκονταν στο σπίτι, μεταξύ των οποίων και μέλι.

Τα εργαστηριακά ευρήματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, η οποία επιχειρεί να εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να εκτέθηκε ο 41χρονος στη συγκεκριμένη ουσία.

Η ατροπίνη είναι ουσία με φαρμακευτικές χρήσεις, η οποία όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές τοξικές επιδράσεις όταν ληφθεί σε ακατάλληλες ποσότητες.

Τα βίντεο με τη σύριγγα και τα ύποπτα τρόφιμα

Στα συγκεκριμένα βίντεο, η πρώην σύζυγος του 41χρονου φέρεται να τοποθετεί άγνωστες ουσίες σε τρόφιμα και νερό, χρησιμοποιώντας σύριγγα.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων προστίθενται πλέον στο υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ενέργειες που καταγράφονται συνδέονται με την παρουσία ατροπίνης στα δείγματα.

Βρέθηκαν φυτικές ουσίες και φιαλίδιο ατροπίνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν και ορισμένες ουσίες φυτικής προέλευσης.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ατροπίνη να προερχόταν από φυτικά σκευάσματα που ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο αποκτήθηκε η ουσία.

Κατά το ρεπορτάζ, έχει εντοπιστεί και φιαλίδιο ατροπίνης, εύρημα που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Εξετάζεται αν η έκθεση στην ουσία ήταν επαναλαμβανόμενη

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι εάν ο 41χρονος είχε εκτεθεί στην ατροπίνη περισσότερες από μία φορές.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ουσία να προστίθετο επανειλημμένα σε τρόφιμα ή ποτά και κατά πόσο μια τέτοια έκθεση θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Προς το παρόν, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει εργαστηριακά τεκμηριωμένη συχνότητα χορήγησης ή συγκεκριμένη ποσότητα της ουσίας που ενδέχεται να κατανάλωσε ο άνδρας.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να αποτελούν πλέον κρίσιμο μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.