Ο Πέτρος Φιλιππίδης επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην οδό Πατησίων, στην Αθήνα, περίπου 15 μήνες μετά την πυρκαγιά που είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία του τον Ιούλιο του 2025. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και ο ηθοποιός μένει και πάλι στο σπίτι όπου ζούσε με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου.

Την πληροφορία μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός έχει επιστρέψει στην κατοικία του εδώ και περίπου έναν μήνα. Το διαμέρισμα χρειάστηκε εκτεταμένες επισκευές, καθώς η φωτιά είχε καταστρέψει σημαντικά τμήματά του και είχε καταστήσει αδύνατη τη διαμονή σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μεγάλες ζημιές από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Ιουλίου 2025, σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά, ωστόσο πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές φθορές, με μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στα υπνοδωμάτια και στην πίσω πλευρά της κατοικίας. Για να μπορέσει το διαμέρισμα να χρησιμοποιηθεί ξανά, χρειάστηκε να προηγηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης.

Τι είχε εξεταστεί για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά το περιστατικό είχαν τεθεί ερωτήματα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε αναφερθεί τότε στο ενδεχόμενο εμπρησμού. Ωστόσο, η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής δεν κατέληξε σε πόρισμα που να αποδίδει την πυρκαγιά σε εμπρηστική ενέργεια.

Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί εκείνη την περίοδο, μεταξύ των πιθανών αιτιών που εξετάστηκαν ήταν η ανάφλεξη υλικών τα οποία βρίσκονταν αποθηκευμένα στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος.