Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό του εξέφρασε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόσφατη συνομιλία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού πολίτη που κρατούνταν στη χώρα επί τέσσερα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέφεραν κανένα αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του.

Τραμπ: «Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επαφές του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τις προάλλες, μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία και νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε αυτό. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με στόχο την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας ούτε αναφέρθηκε σε ενδεχόμενες νέες παραχωρήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ευχαριστίες στη Ρωσία για την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, Αμερικανού πολίτη που παρέμενε κρατούμενος στη Ρωσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τη ρωσική πλευρά για την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάστηκε να προσφέρει κάποιο αντάλλαγμα.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αποτελεί διαβεβαίωση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που οδήγησαν στην απελευθέρωση του Χάμπαρντ.

Η αισιοδοξία Τραμπ και τα εμπόδια στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την πεποίθηση ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται κοντά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εμφανιστεί αισιόδοξος για τις δυνατότητες διπλωματικής διευθέτησης, ωστόσο οι προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Βασικό εμπόδιο εξακολουθούν να αποτελούν οι θέσεις της Μόσχας, η οποία επιμένει στις απαιτήσεις της, δυσχεραίνοντας την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ αποτυπώνουν την αισιοδοξία της αμερικανικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν ότι επίκειται άμεσα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Το κατά πόσο η πρόσφατη επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο παραμένει ανοιχτό, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εξακολουθούν να υφίστανται.