Ένα κόσμημα που εξακολουθεί να φορά κρατά η Έφη Πίκουλα από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ήταν δώρο της ηθοποιού για την επέτειο του γάμου της με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, στις 23 Ιουνίου 1996, μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό της. Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που η Αλίκη επέμεινε να της το δώσει, παρότι εκείνη της ζητούσε να περιμένει μέχρι να βγει από το νοσοκομείο.

Η ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», αναφερόμενη στη σχέση που είχε αναπτύξει με την αδελφή του συζύγου της, αλλά και στις οικογενειακές διαφωνίες που έχουν προκύψει γύρω από τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Το κόσμημα που της χάρισε η Αλίκη λίγο πριν πεθάνει

Η Έφη Πίκουλα περιέγραψε τη στενή σχέση τους και θυμήθηκε πώς της είχε σταθεί η Αλίκη όταν έχασε τη μητέρα της.

«Η Αλίκη με αγκάλιασε αμέσως. Η Αλίκη ήταν ένα κορίτσι, η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Με αγκάλιασε, και όταν έφυγε η μητέρα μου, μου λέει “τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα και μάνα”».

Η απώλεια της μητέρας της είχε συμβεί το 1995. Την επόμενη χρονιά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε, στις 23 Ιουλίου 1996.

Η ηθοποιός θυμήθηκε το δώρο που είχε λάβει από εκείνη έναν μήνα νωρίτερα, όταν η Αλίκη νοσηλευόταν.

«Αυτό έγινε το ’95, αλλά δυστυχώς το ’96 η Αλίκη έφυγε. Και θα πω κάτι. 23 Ιουνίου εγώ είχα επέτειο γάμου και η Αλίκη μου χάρισε αυτό εδώ που φοράω τώρα. Ένα μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Αλίκη έφυγε. Και όταν της είπα, για να μην καταλάβει, “έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο”, έγινε έξαλλη και μου λέει “μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Πάρ’ το επιτέλους”».

Η θέση της για το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Η Έφη Πίκουλα τοποθετήθηκε και για το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ προς τον Αντώνη Βουγιουκλάκη, με αφορμή την έκδοση βιβλίου για την Αλίκη.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι τα μέλη της οικογένειας μπορούν να γράφουν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ωστόσο θεωρεί απαραίτητο να προηγείται συνεννόηση με τον γιο της.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο και όταν μάλιστα είναι στην οικογένεια, όταν είναι από την οικογένεια, γιατί γίνεται με αγάπη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κληρονόμος είναι ο κύριος Γιάννης Παπαμιχαήλ».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει και η ίδια μια έκδοση αφιερωμένη στην Αλίκη, την οποία, όπως είπε, επιθυμούσε να πραγματοποιήσει ο σύζυγός της, Τάκης Βουγιουκλάκης.

«Και πρέπει να ερωτηθεί για ό,τι γίνεται. Εγώ, ας πούμε, έχω σκοπό να βγάλω κάτι για την Αλίκη. Ήταν επιθυμία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Το οποίο θα βγει αργότερα, αλλά με τη συναίνεση του Γιάννη. Και πιστεύω ότι, θα γίνει αυτό και θα είναι όλα καλά στην οικογένεια. Πρέπει να ερωτάται ο Γιάννης κάθε φορά που γίνεται κάτι για τη μαμά του, σαν κληρονόμος».

Γιατί δεν χρησιμοποιούσε το επώνυμο Βουγιουκλάκη

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή της να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία με το δικό της επώνυμο, παρά την επιθυμία του συζύγου της να χρησιμοποιεί το Βουγιουκλάκη.

Όπως εξήγησε, είχε ήδη καθιερωθεί ως Έφη Πίκουλα και δεν αισθανόταν άνετα να εμφανίζεται με το επώνυμο της οικογένειας του συζύγου της.

«Δεν το χρησιμοποιούσα το “Βουγιουκλάκη” γιατί δούλευα με το όνομά μου. Και ήταν επιθυμία του συζύγου και πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν. “Μα γιατί δεν χρησιμοποιείς το Βουγιουκλάκη;”. Και λέω από τη στιγμή που δουλεύω με το “Πίκουλα”, αν πω “Βουγιουκλάκη”, θα με περάσουν για ψώνιο. Και ένιωθα μια συστολή, να πω την αλήθεια και δεν το χρησιμοποιούσα».

Η Έφη Πίκουλα και ο σκηνοθέτης Τάκης Βουγιουκλάκης, αδελφός της Αλίκης, γνωρίστηκαν το 1985 κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας. Εκείνος της μίλησε για γάμο ήδη από το πρώτο τους ραντεβού, αν και η ίδια δεν είχε θεωρήσει τότε σοβαρή την πρότασή του.

Παντρεύτηκαν το 1986 και έμειναν μαζί για 35 χρόνια, μέχρι τον θάνατο του Τάκη Βουγιουκλάκη, τον Απρίλιο του 2021.