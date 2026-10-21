Στο ζήτημα της απιστίας και στις προσωπικές του εμπειρίες αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εξηγώντας πως τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες καταφεύγουν σε ανάλογες συμπεριφορές μέσα στις σχέσεις τους.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινό Sfera», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τοποθετήθηκε για τη δική του στάση στο παρελθόν, συνδέοντάς τη με την απόφασή του να μην προχωρήσει σε γάμο:

«Εγώ είμαι αμαρτωλός ειδικά στο θέμα της απάτης. Υπήρξα ένας άνθρωπος που απατούσα. Βέβαια δεν παντρεύτηκα ποτέ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι ξανά με μια γυναίκα που θα με έχει κερατώσει.

Είδα πολλούς άντρες που έλεγαν: “Έγώ αν πιάσω τη γυναίκα μου, δε μασάω” και τελικά έγινε η φάση με τη γυναίκα, τους απάτησε ή πήγε να τους διώξει και άρχισαν να παρακαλάνε. Ξέρεις πόσες φορές νομίζει ότι πηγαίνει ο άλλος την κοπέλα του στο σπίτι της και πει “Καληνύχτα” και αυτή ξαναφεύγει πίσω;»

Οι αναφορές στα μπάτσελορ πάρτι πριν τον γάμο

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, σχολίασε τα όσα συμβαίνουν λίγο πριν την επισημοποίηση μιας σχέσης:

«Πόσοι άντρες και γυναίκες, στο μπάτσελορ που κάνουν μια εβδομάδα πριν, πηγαίνουν με άλλες γυναίκες ή άντρες; Ξέρω εγώ εκατοντάδες άντρες που στο μπάτσελορ πάνε με άλλη γυναίκα και περνάνε τάχα μου το τελευταίο τους βράδυ, το σεξουαλικό.

Δηλαδή το να το κάνεις δυο μέρες πριν παντρευτείς τη γυναίκα που αγαπάς, είναι νορμάλ; Δηλαδή αν θες φίλε ακόμα να πηγαίνεις με άλλες γυναίκες, πήγαινε και κάνε με άλλες γυναίκες. Το ότι δυο μέρες πριν παντρευτείς θέλεις να το κάνεις για τελευταία φορά, σημαίνει ότι μέσα σου δεν το έχεις τελειώσει αυτό το πράγμα».