Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε κατοικίες και σε πρατήριο καυσίμων, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σπίτια και σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσουν τον αριθμό τους ή τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram για τη ρωσική επίθεση, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα καταφύγια μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης.