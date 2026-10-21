Η Ουκρανία έχει βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση. Αλλά αυτή τη φορά, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει τη ρωσική βία και δυσκολεύει το Κίεβο να αντιδράσει, οι Ουκρανοί ηγέτες έχουν υιοθετήσει μια διαφορετική τακτική. Αντέδρασαν.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος το παρομοίασε με μια τελευταία ευκαιρία να ηχήσει ο συναγερμός καθώς πλησιάζει ένα τσουνάμι. Ακόμη και πριν από την τελευταία έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ, η κατάσταση φαινόταν δύσκολη για την Ουκρανία. Καθημερινές επιθέσεις κατέστρεφαν τις ενεργειακές υποδομές και την οικονομία της. Οι ουκρανικές αεροπορικές άμυνες είχαν εξαντληθεί. Ένας δύσκολος χειμώνας πλησίαζε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε στην αγορά ρωσικού ντίζελ, ήρε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και άσκησε πίεση στην Ουκρανία να σταματήσει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Το Κίεβο άρχισε να αναφέρει ξαφνικούς περιορισμούς σε ένα δίκτυο δορυφορικού διαδικτύου που χρηματοδοτείται από το Πεντάγωνο, κενά στην ανταλλαγή αμερικανικών στρατιωτικών πληροφοριών και καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης. Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνούνται την ύπαρξη οποιωνδήποτε διαταραχών.

Η αντιπαράθεση έφτασε σε νέο αποκορύφωμα τη Δευτέρα, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Ρωσία, ειλικρινά, έχει συμπεριφερθεί καλά στην Ουκρανία» και ότι «δεν έχουν κάνει και πολλά» — ακόμη και ενώ οι απώλειες ουκρανικών αμάχων από ρωσικές επιθέσεις έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα, αυξανόμενες κατά 85% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι έτοιμη να εγκαταλείψει εντελώς τη σχέση. Πάνω από μία εβδομάδα μετά την έναρξη της λεκτικής αντιπαράθεσης με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι συναντήθηκε την Τρίτη στο Όσλο με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο ειρήνης του Τραμπ, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε, ο Ουκρανός πρόεδρος απέφυγε οποιαδήποτε άμεση κριτική προς τις ΗΠΑ.

«Είμαστε ευγνώμονες που οι υπηρεσίες πληροφοριών λειτουργούν πλέον», δήλωσε ο Ζελένσκι, «και αναφέρομαι στην έγκαιρη προειδοποίηση, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, για τα παιδιά, τους ενήλικες, τους πολίτες, διότι μπορούμε να ακούσουμε πότε πλησιάζει βαλλιστικός πύραυλος».

Ωστόσο, οι Ουκρανοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει πλέον προχωρήσει τόσο πολύ στο να θέτει τα συμφέροντα της Ρωσίας πάνω από την ασφάλεια της Ουκρανίας, ώστε το να παραμείνουν σιωπηλοί θα ήταν πιο επικίνδυνο από το να εκφράσουν την άποψή τους, σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

«Ο κόσμος πρέπει να ακούσει την πραγματικότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η πραγματικότητα, όπως την περιέγραψε ο Ουκρανός ηγέτης, ήταν ότι ο Τραμπ έδειχνε συμπάθεια προς τους δικτάτορες, βρισκόταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας υποστηρίζοντας τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ότι, βοηθώντας τον, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να παρατείνει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δεν είναι ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης και φερόμενος ως σύμμαχος που καλείται να αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί σε μια επίθεση από τον Τραμπ. Όπως ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, και μερικοί άλλοι, ο Ζελένσκι αποφάσισε αυτή τη φορά να αντιδράσει. Ουκρανοί πολιτικοί και αναλυτές δήλωσαν ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση, παρά τους κινδύνους που ενείχε.

«Ο Τραμπ μας πιέζει ανοιχτά να υποκύψουμε», δήλωσε ο Μιχαΐλο Σαμούς, Ουκρανός εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας και στρατιωτικών υποθέσεων. «Αυτή είναι η κατάσταση».

Μέχρι τώρα, το Κίεβο είχε επιδιώξει να διατηρήσει έναν διπλωματικό και προσεκτικό τόνο απέναντι στον Τραμπ. Μετά την έκρηξη στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025 μεταξύ του Αμερικανού και του Ουκρανού προέδρου, το Κίεβο επανήλθε γρήγορα στις ευχαριστίες και τα κομπλιμέντα. Η Ουκρανία συνέχισε να τονίζει τη σημασία της διατήρησης της αμερικανικής συνεργασίας, καθώς ο Τραμπ προσπαθούσε να τερματίσει τον πόλεμο. Μέσα σε ένα μήνα, το Κίεβο πρότεινε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, αν και η Ρωσία δεν την αποδέχτηκε.

Τότε, όπως και τώρα, η Ουκρανία ήλπιζε να αποφύγει τη διακοπή της κρίσιμης στρατιωτικής και πληροφοριακής υποστήριξης που εξακολουθούν να παρέχουν οι ΗΠΑ. Το Κίεβο ενδέχεται πλέον να επιδιώξει την αποκλιμάκωση, αφού σήμανε συναγερμό για τον Τραμπ και αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της επιδείνωσης της θέσης του στον πόλεμο, ακόμη και ενώ κρατά τις ρωσικές δυνάμεις σε απόσταση στο μέτωπο.

Αφού μίλησε με τον Ρούμπιο τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Ευχαριστώ όλους στην Αμερική που υποστηρίζουν δίκαιες προσεγγίσεις!». Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε.

«Απελπιστική κατάσταση»

Ο Βιτάλι Πορτνίκοφ, πολιτικός σχολιαστής στην Ουκρανία, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Τραμπ έθεσαν τον Ζελένσκι σε μια απελπιστική κατάσταση. Αν και ο Ουκρανός ηγέτης επιτέθηκε κατά καιρούς στον χαρακτήρα του Τραμπ, επέλεξε να δώσει έμφαση στα πραγματικά γεγονότα, με την κυβέρνησή του να αναγνωρίζει δημοσίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία ως αποτέλεσμα των αμερικανικών περιορισμών.

Ο Ζελένσκι είχε την ευκαιρία να επαναλάβει αυτά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης τη Δευτέρα με μια διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών, πιθανώς ελπίζοντας ότι η εσωτερική πολιτική πίεση θα εμποδίσει τον Τραμπ να προχωρήσει περαιτέρω.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αλλάξει στάση απέναντι στην Ουκρανία αρκετές φορές, και είναι πιθανή μια νέα αλλαγή. Οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες καθοδηγούν ορισμένες από τις κινήσεις του Τραμπ έναντι της Ρωσίας, θα μπορούσαν να ανακατέψουν ξανά το πολιτικό σκηνικό.

Ωστόσο, ο Πορτνίκοφ θεώρησε τον διάλογο του Ζελένσκι με τον Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε επίσκεψη στην Ινδία, ως καλό οιωνό. «Εάν ο Ουκρανός πρόεδρος προβαίνει σε έντονες δηλώσεις που απευθύνονται στις ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών αφιερώνει χρόνο για να συνομιλήσει μαζί του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ασία, αυτό υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι προετοιμασμένη για ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας», δήλωσε.