Στα δίχτυα διεθνούς κυκλώματος απατεώνων που υπόσχεται «χρυσές» αποδόσεις μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και πλατφόρμες συναλλάγματος, έπεσε μία 60χρονη γυναίκα από τη Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι επιτήδειοι φέρεται να προσέγγισαν τη γυναίκα με το πρόσχημα απατηλών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα «FOREX Fraud». Παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι ανύπαρκτων επενδυτικών εταιρειών και, εκμεταλλευόμενοι γνωστές πλατφόρμες παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων (όπως το CoinMarketCap), της παρουσίαζαν πλασματικά δεδομένα θεαματικής κερδοφορίας.

Για να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο, την έπεισαν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της την εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης AnyDesk. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο κατηύθυναν τις κινήσεις της, αλλά κατάφεραν να της αποσπάσουν αρχικά επενδυτικά κεφάλαια.

Όταν μάλιστα η παθούσα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οι αδίστακτοι δράστες εφάρμοσαν το δεύτερο στάδιο της απάτης. Της ζήτησαν νέα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν έξοδα και «φόροι» για την ανάκτηση των χρημάτων της από τις απατηλές επενδύσεις, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν ακόμη περισσότερα χρήματα φτάνοντας το ποσό κοντά στα 30.000 ευρώ, σε μια χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση της Λαμίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης δράσης διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που δρουν ανενόχλητες μέσω διαδικτύου.

Κάτι ανάλογο αποκαλύφθηκε και στον Βόλο, όπου δύο 45χρονοι πολίτες έχασαν ποσά που αγγίζουν τα 15.000 ευρώ, πέφτοντας στην παγίδα διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) για δήθεν εγγυημένες αποδόσεις σε bitcoin από πλατφόρμες με έδρα χώρες της Βαλτικής.

Και στις περιπτώσεις εκείνες, οι δράστες ζητούσαν διαρκώς επιπλέον χρήματα για να «ξεκλειδώσουν» τα ανύπαρκτα κέρδη, αναγκάζοντας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου να υποβάλει αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής στις ευρωπαϊκές αρχές, αναζητώντας τα ίχνη των τραπεζικών διαδρομών και των IP διευθύνσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή της Φθιώτιδας και της Στερεάς έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο παρόμοιων κυκλωμάτων. Στο πρόσφατο παρελθόν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας έχουν εξαρθρώσει διεθνή δίκτυα που λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα στο εξωτερικό τάζοντας αμύθητα κέρδη, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες (Θυμηθείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ).

Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν εκ νέου αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι με διαφημίσεις που υπόσχονται εύκολο και γρήγορο πλουτισμό, να μην εγκαθιστούν προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης (όπως το AnyDesk) κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών αγνώστων και να μην καταθέτουν χρήματα σε λογαριασμούς του εξωτερικού χωρίς προηγούμενη πιστοποίηση από επίσημους χρηματοπιστωτικούς φορείς.