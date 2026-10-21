Μια γνωριμία που ξεκίνησε με την ελπίδα να εξελιχθεί σε κάτι ερωτικό κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση στο First Dates, το βράδυ της Τετάρτης (21/10). Πρωταγωνιστές ήταν η Ισαβέλλα και ο Ηλίας, οι οποίοι βρέθηκαν στο εστιατόριο του τηλεοπτικού προγράμματος του STAR αναζητώντας έναν σύντροφο.

Η συνάντησή τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν, καθώς οι διαφορές τους έγιναν γρήγορα αισθητές. Η κατάσταση ξέφυγε όταν κλήθηκαν να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα για την εμπειρία τους, με την Ισαβέλλα να εκφράζει ανοιχτά την ενόχλησή της για τη συμπεριφορά του συνοδού της.

Η 59χρονη από τη Θεσσαλονίκη κατηγόρησε τον 64χρονο Ηλία ότι, αντί να ασχολείται μαζί της, είχε στραμμένη την προσοχή του στη σερβιτόρα του εστιατορίου.

«Ούτε εγώ ένιωσα χημεία, αλλά πάντα εγώ άνοιγα τη συζήτηση. Εσένα το μάτι σου ήταν στη Γεωργία, που ήταν και αγένεια από πλευράς σου. Από τη στιγμή που συνοδεύεις μια γυναίκα, είτε σ’ αρέσει είτε όχι, δεν είναι σωστό να κοιτάζεις τη σερβιτόρα», του είπε, προκαλώντας του εμφανή αμηχανία.

Ο Ηλίας επιχείρησε να εξηγήσει τη στάση του, όμως η Ισαβέλλα δεν φάνηκε διατεθειμένη να δεχθεί τις δικαιολογίες του. Αντίθετα, συνέχισε τις παρατηρήσεις της, ξεκαθαρίζοντας ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένη από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ραντεβού.

«Άλλο η κουβέντα και άλλο να βλέπεις μια γυναίκα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια να την κοιτάζεις. Εγώ σ’ έπιασα! Θέλω έναν άνδρα να με σέβεται, εσύ δεν το σεβάστηκες αυτό το πράγμα, ασχέτως του ερωτικού».

«Ούτε καν!» – Η κατηγορηματική άρνηση για δεύτερο ραντεβού

Όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να ξανασυναντηθούν, η απάντηση της Ισαβέλλας ήταν άμεση και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Στην ερώτηση «Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού;», η 59χρονη απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Ούτε καν! Ούτε καν! Και να μ’ άρεσε δηλαδή σαν άνδρας, αυτό που ένιωσα… με πρόσβαλε σαν γυναίκα. Ούτε καν».

Μάλιστα, η δυσαρέσκειά της ήταν τόσο έντονη, ώστε ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του ούτε σε μια τυχαία συνάντηση στο μέλλον.

«Δηλαδή και στον δρόμο να τον δω κάποια στιγμή ούτε καλημέρα δεν θα του πω…», κατέληξε η Ισαβέλλα, βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα από τα πιο επεισοδιακά ραντεβού της εκπομπής.