Μια απίστευτη ανατροπή που δεν έχει σημειωθεί ξανά στο τηλεπαιχνίδι First Dates του Star καταγράφηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15/10.

Δύο διαγωνιζόμενες που πήγαν μαζί στο παιχνίδι αποφάσισαν να αλλάξουν παρτενέρ, αφού τα αρχικά τους ραντεβού δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν.

Ειδικότερα, η Χριστίνα και η Δήμητρα, δύο φοιτήτριες από την Κομοτηνή και πολύ καλές φίλες. συζήτησαν με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί για τα ραντεβού τους και πήραν μια ασυνήθιστη απόφαση.

Οι δύο κοπέλες αφού είδαν πως τα ραντεβού τους δεν πήγαιναν καλά αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αναζήτηση συντρόφου και ζήτησαν να ανταλλάξουν παρτενέρ.

Η παρουσιάστρια ήταν αυτή που ενημέρωσε τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο μπαρ. Οι δύο άνδρες υποδέχτηκαν θετικά την πρόταση και είπαν αμέσως το «ναι».