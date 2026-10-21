Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21.00, ο μυστηριώδης άντρας, που παρακολουθεί την οικογένεια Αντωνιάδη, προετοιμάζει το σκοτεινό σχέδιό του, την ώρα που η Ολυμπία ξεμπροστιάζει τον Δημήτρη για τα ψέματα που της έχει πει. Βέβαια, και η ίδια έχει λερωμένη τη φωλιά της, αφού εξακολουθεί να βλέπει κρυφά τον Πέτρο…

Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) και ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) προσπαθούν να αποδεχτούν πως ο Παναγιώτης (Λάζαρος Βασιλείου) δεν είναι ο χαμένος τους γιος, την ώρα που ένας μυστηριώδης άντρας, ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης), πλησιάζει επικίνδυνα την οικογένεια Αντωνιάδη. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) ετοιμάζεται να φύγει για ταξίδι του μέλιτος με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) στη Λισαβόνα, όμως η σχέση του με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) φουντώνει ξανά με πάθος και ζήλια, ενώ η Ολυμπία αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) την απατά. Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) κάνει νέα αρχή στο Πήλιο και φέρνει αέρα ανανέωσης στο μαγαζί της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα), την ώρα που η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της μέσα από τη δουλειά. Παράλληλα, ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ανησυχεί για την απόμακρη στάση της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη), ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) επιμένει να διεκδικεί τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) πληγώνεται βλέποντας την Εύα με τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος). Παρόλο που η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) την συμβουλεύει να κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά, η Ολυμπία ξεσπά απέναντι στον Δημήτρη, ζητώντας να μάθει αν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του…

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