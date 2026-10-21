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Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21.00, ο μυστηριώδης άντρας, που παρακολουθεί την οικογένεια Αντωνιάδη, προετοιμάζει το σκοτεινό σχέδιό του, την ώρα που η Ολυμπία ξεμπροστιάζει τον Δημήτρη για τα ψέματα που της έχει πει. Βέβαια, και η ίδια έχει λερωμένη τη φωλιά της, αφού εξακολουθεί να βλέπει κρυφά τον Πέτρο…

Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) και ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) προσπαθούν να αποδεχτούν πως ο Παναγιώτης (Λάζαρος Βασιλείου) δεν είναι ο χαμένος τους γιος, την ώρα που ένας μυστηριώδης άντρας, ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης), πλησιάζει επικίνδυνα την οικογένεια Αντωνιάδη. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) ετοιμάζεται να φύγει για ταξίδι του μέλιτος με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) στη Λισαβόνα, όμως η σχέση του με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) φουντώνει ξανά με πάθος και ζήλια, ενώ η Ολυμπία αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) την απατά. Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) κάνει νέα αρχή στο Πήλιο και φέρνει αέρα ανανέωσης στο μαγαζί της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα), την ώρα που η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της μέσα από τη δουλειά. Παράλληλα, ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ανησυχεί για την απόμακρη στάση της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη), ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) επιμένει να διεκδικεί τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) πληγώνεται βλέποντας την Εύα με τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος). Παρόλο που η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) την συμβουλεύει να κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά, η Ολυμπία ξεσπά απέναντι στον Δημήτρη, ζητώντας να μάθει αν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του…

Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: