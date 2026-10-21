Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Μετά από πολλά οικογενειακά συμβούλια, η νεαρή Λιάνα αποφάσισε να φέρει η ίδια στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash» ένα από τα αντικείμενα της μεγάλης συλλογής του πατέρα της. Στο δωμάτιο των αγοραστών έχει έναν και μοναδικό στόχο: να πετύχει μια συγκεκριμένη τιμή πώλησης και να μην αποδεχθεί καμία χαμηλότερη προσφορά! Θα καταφέρει, άραγε, να πετύχει τον στόχο της;

Μητέρα και γιος έρχονται μαζί στην αγαπημένη τους εκπομπή, που αποτελεί οικογενειακή απόλαυση, για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash» το υπέροχο ζευγάρι πωλητών παρουσιάζει ένα σερβίτσιο, ελπίζοντας σε μια υψηλή εκτίμηση και στο κλείσιμο μιας συμφέρουσας συμφωνίας. Θα ανταποκριθούν, άραγε, οι προσφορές των αγοραστών στις προσδοκίες τους;

Ο Γιώργος παρουσιάζει στο «Cash or Trash» ένα αντικείμενο σχεδόν 100 ετών! Ο Θάνος Λούδος αποκαλύπτει στον πωλητή πληροφορίες που αγνοούσε, ενώ μια ανατρεπτική

εκτίμηση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και απρόσμενες αντιδράσεις στο δωμάτιο των αγοραστών. Πώς εξελιχθεί αυτή η δημοπρασία;

Δείτε το τρέιλερ: