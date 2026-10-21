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Εντολή να αποχωρήσουν από τη Σαουδική Αραβία όλοι οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και οι οικογένειές τους έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ οι επιθέσεις των Χούθι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου, η αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Σαουδική Αραβία προειδοποιεί ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να κλιμακωθούν γρήγορα και να επεκταθούν πέρα από τις περιοχές που πλήττονται.

Όπως αναφέρει, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έχουν επιτεθεί σε πολιτικά αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ παραμένει σε αναστολή.

Τα αεροδρόμια King Abdulaziz στην Τζέντα και King Fahd στο Νταμάμ λειτουργούν, αλλά καταγράφονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι εργαζόμενοι της αμερικανικής κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία χρειάζονται ειδική έγκριση από τον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής για να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αεροδρόμιο της χώρας.

Η αποστολή καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, επισημαίνοντας τον κίνδυνο νέων επιθέσεων σε αεροδρόμια, κλεισίματος εναέριου χώρου και ακυρώσεων πτήσεων. Συνιστά επίσης να επιβεβαιώνουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία και το αεροδρόμιο.

Αποχωρούν οικογένειες από τέσσερις ακόμη χώρες

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή του AFP, η Ουάσινγκτον έδωσε εντολή να φύγουν και οι οικογένειες του προσωπικού των αμερικανικών πρεσβειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Η ίδια πηγή συνέδεσε την απόφαση με τα επανειλημμένα ιρανικά πλήγματα εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία δεν περιλαμβάνει αναφορά στην εντολή αποχώρησης και σημειώνει ότι οι τακτικές και έκτακτες προξενικές υπηρεσίες για Αμερικανούς πολίτες παραμένουν διαθέσιμες.

Ανοιχτά τα χερσαία σύνορα

Η αμερικανική αποστολή αναφέρει ότι όλα τα χερσαία συνοριακά περάσματα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης της οδικής σύνδεσης King Fahd Causeway με το Μπαχρέιν. Λειτουργούν επίσης οι αυτοκινητόδρομοι και οι δρόμοι μέσα και γύρω από το Ριάντ, την Τζέντα και το Νταχράν.

Ως εναλλακτικές στις αεροπορικές μετακινήσεις παραθέτει επιλογές με αυτοκίνητο, τρένο και λεωφορείο, ζητώντας από τους ταξιδιώτες να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα και τα δρομολόγια με τους παρόχους.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα διεθνή αεροδρόμια στις γειτονικές χώρες Μπαχρέιν, Ιορδανία, Ομάν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν σε λειτουργία.

Προειδοποίηση για φωτογραφίες και βίντεο από επιθέσεις

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ακόμη ότι οι σαουδαραβικές Αρχές απαγορεύουν τη βιντεοσκόπηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση πληροφοριών για αναχαιτίσεις πυραύλων και drones και για τα σημεία πρόσκρουσής τους.

Όπως επισημαίνει, Αμερικανοί πολίτες έχουν τεθεί υπό κράτηση επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τους σχετικούς κανόνες, μεταξύ άλλων για φωτογράφιση κυβερνητικών κτιρίων, αεροδρομίων και σημείων που επλήγησαν.

Σε περίπτωση αεροπορικής επίθεσης, η αποστολή συστήνει απομάκρυνση από παράθυρα, γυάλινες πόρτες και συντρίμμια και παρακολούθηση των επίσημων ειδοποιήσεων της σαουδαραβικής Πολιτικής Άμυνας.