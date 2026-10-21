Ισχυροί κρότοι που παραπέμπουν σε εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, η οποία βρίσκεται απέναντι από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι εκρήξεις έγιναν αντιληπτές στην περιοχή Καρπάν, στην περιφέρεια Σιρίκ.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο θόρυβος εκρήξεων ακούστηκε στην περιοχή Καρπάν, στο Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν», μετέδωσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι «οι τοπικές πηγές δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει τη φύση των εκρήξεων αυτών».

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τα αίτια των εκρήξεων.