Τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία, ο οποίος ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση Μαζωνάκη, φέρεται να εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA και της εκπομπής «Live News».

Ο λογαριασμός φαίνεται να ανοίχθηκε την περίοδο 2020–2021. Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν τον λόγο δημιουργίας του και το ενδεχόμενο να συνδέεται με συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Ωστόσο, η πρώτη ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές δεν καταγράφει καταθέσεις ή άλλες κινήσεις χρημάτων μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Γιατί ερευνάται ο λογαριασμός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον των ερευνητών συνδέεται με την τράπεζα στην οποία ανοίχθηκε ο λογαριασμός. Το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα έχει θεωρηθεί διεθνώς ύποπτο για συναλλαγές που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το ζητούμενο για τις ελληνικές Αρχές παραμένει εάν ο λογαριασμός ήταν πράγματι αδρανής ή εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη χρήση του.

«Προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων που δεν είναι αυτήν τη στιγμή γνωστό», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Η έρευνα για τα οικονομικά των γιατρών της οδού Καρνεάδου παραμένει σε εξέλιξη.