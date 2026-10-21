Σε προειδοποίηση για αλλαγή της στρατιωτικής στρατηγικής της Τεχεράνης προχώρησαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), διαμηνύοντας ότι οποιοδήποτε κράτος εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο όχι μόνο με αντίποινα, αλλά και με ενδεχόμενη εισβολή.

Τη νέα αυτή απειλή διατύπωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, σε δηλώσεις του στο Student News Network, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Το αμυντικό δόγμα του Ιράν ήταν καθαρά αμυντικό στο παρελθόν και ανακοινώσαμε ότι εάν μια χώρα μάς επιτεθεί, θα απαντήσουμε σε αυτήν», ανέφερε, περιγράφοντας την προηγούμενη προσέγγιση της Τεχεράνης.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε για πολύ πιο εκτεταμένη στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της χώρας του.



«Τώρα, λέμε ότι αν μια χώρα μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε και θα εισβάλουμε. Το δόγμα μας δεν θα είναι πλέον μόνο επιθετικό και θα γίνει ασύμμετρο. Θα επιτεθούμε στον εχθρό με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσει την ένταση της δράσης μας».

Ο Μοχεμπί έστρεψε, παράλληλα, τα πυρά του κατά της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, συνέδεσε τις εξελίξεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο με τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να πλήξουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ.



«Το Στενό του Ορμούζ έχει σφίξει τον οικονομικό και πολιτικό λαιμό των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν – Προειδοποιήσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα ρητορική των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ ως μέσο πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Mehr, εκπρόσωπος των Φρουρών προειδοποίησε ότι μια νέα στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε στις 21 Οκτωβρίου ότι οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως έχουν αυξήσει κατά 50% τα αποθέματα πυραύλων τους μετά τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, τον Ιούνιο του 2025. Η ίδια αναφορά έκανε λόγο για προετοιμασίες παρουσίασης νέου, ιδιαίτερα ισχυρού οπλικού συστήματος.



Οι τοποθετήσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ευρύτερες συνέπειες σε περίπτωση νέας στρατιωτικής αναμέτρησης.