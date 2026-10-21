Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα και την Κύπρο έστειλε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Με δημόσια ανάρτησή της, η Ευρωπαία Επίτροπος υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες.

Παράλληλα, εξέφρασε ρητά την αλληλεγγύη της προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σουίτσα: «Λυπάμαι βαθύτατα – Αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο»

Η Ντουμπράβκα Σουίτσα χαρακτήρισε ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη την κύρωση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Λυπάμαι βαθύτατα για την κύρωση της λεγόμενης “Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης Λιβύης – Τουρκίας για τα θαλάσσια σύνορα” από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαία Επίτροπος συνέχισε με σαφή αναφορά στη νομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Αυτή η Συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρη και ανυπόστατη, και δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη», τόνισε.

I deeply regret the ratification of the so-called ‘Libya – Türkiye maritime MoU’ by Libya’s House of Representatives. I would like to express my solidarity with Greece and Cyprus. This MoU infringes upon the sovereign rights of third States, does not comply with the Law of the Sea. It is null and void and cannot produce any legal consequences for third States. The sovereign rights of all Member States should be respected in accordance with EU and international law. https://t.co/OiVQrDchwX @kmitsotakis @Christodulides @GreeceMFA @ckombos @CyprusMFA — Dubravka Šuica (@dubravkasuica) October 21, 2026

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά»

Στο μήνυμά της, η Ντουμπράβκα Σουίτσα υπογράμμισε επίσης ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών αποτελεί βασική αρχή της ευρωπαϊκής και διεθνούς έννομης τάξης.

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο», σημείωσε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Επίτροπος κατονομάζει ρητά την Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας την αντίθεση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο με την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο κρατών-μελών.

Σταθερή η αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η παρέμβαση της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο έρχεται να ενισχύσει τη θέση που έχει ήδη εκφράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη συμφωνία του 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η θέση αυτή είχε αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Μετά την κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ότι θεωρεί τη συμφωνία άκυρη και χωρίς έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Νέες διπλωματικές αντιδράσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αίγυπτος έχει απορρίψει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Αντίστοιχα, το Ισραήλ έχει καταδικάσει την απόφαση της λιβυκής Βουλής, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα στενών συμμάχων του στην περιοχή.

Η νέα παρέμβαση της Ντουμπράβκα Σουίτσα προστίθεται στις διπλωματικές αντιδράσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο και τη θέση της υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο.