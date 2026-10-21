Για πρώτη φορά τελέστηκε Θεία Λειτουργία στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου στην Κόνιτσα, όπου διαμορφώνεται ιερό παρεκκλήσι. Στην ακολουθία συμμετείχαν πιστοί που συγκεντρώθηκαν στην οικία όπου ο Όσιος πέρασε τα παιδικά του χρόνια.

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Αλέξιος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το παρεκκλήσι θα λειτουργεί σε τακτική βάση. Στόχος είναι το σπίτι του Αγίου Παϊσίου να αποτελέσει χώρο προσευχής και λατρείας για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής.

Η ιδιαίτερη σχέση του Αγίου Παϊσίου με την Κόνιτσα

Ο Άγιος Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας το 1924. Η οικογένειά του εγκατέλειψε τη Μικρά Ασία στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών και, αφού πέρασε από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα.

Εκεί μεγάλωσε ο μετέπειτα Αγιορείτης μοναχός, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον τόπο. Αργότερα, από το 1958 έως το 1962, μόνασε στην Ιερά Μονή Στομίου, κοντά στην Κόνιτσα.

«Αυτό το παιδάκι θα γίνει Άγιος»

Στην περιοχή διατηρούνται μαρτυρίες κατοίκων που είχαν γνωρίσει τον Παΐσιο σε μικρή ηλικία. Σύμφωνα με αυτές, η θρησκευτική του προσήλωση ήταν εμφανής ήδη από τα παιδικά του χρόνια, με παλαιούς Κονιτσιώτες να θυμούνται τη φράση: «Αυτό το παιδάκι θα γίνει Άγιος».

Η πρώτη Θεία Λειτουργία στο πατρικό του σπίτι αποτελεί το πρώτο βήμα για την τακτική λειτουργία του νέου παρεκκλησίου.

Φωτογραφίες: Ιερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης