Με τη σύλληψη του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Τετάρτης, ολοκληρώθηκε η εκτέλεση των έξι ενταλμάτων για την υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ η δικαστική έρευνα βάζει στο μικροσκόπιο περίπου 50 αναμετρήσεις, από σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία.

Η εμφάνιση του Μαυραγάνη, επιχειρηματία, πρώην αθλητή και συνεργάτη του Λιόλιου στην Ομοσπονδία, αποτέλεσε τη νεότερη εξέλιξη σε μια ημέρα διαδοχικών συλλήψεων. Είχε προηγηθεί η σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Πλέον, η υπόθεση περνά στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη οι έξι κατηγορούμενοι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες, μηνύματα παραγόντων και μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ οι έρευνες έφεραν στο φως και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα έξι πρόσωπα και οι κατηγορίες

Εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη, τα εντάλματα αφορούσαν τη διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα, τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοϊδή.

Η ποινική διαδικασία ακολούθησε πολύμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, με αφορμή καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, χρηματισμούς και παράνομο στοιχηματισμό.

Στους έξι αποδίδονται, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με σκοπό τη χειραγώγηση αναμετρήσεων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και άλλων διοργανώσεων. Ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου και η βασιμότητα των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Από την καταγγελία του Αμαρουσίου σε περίπου 50 αναμετρήσεις

Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ακολούθησαν ακόμη οκτώ καταγγελίες για φερόμενους ως στημένους αγώνες, διευρύνοντας το αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 50 αναμετρήσεις σε βάθος δεκαετίας. Το εύρος τους εκτείνεται από σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1 μπάσκετ, ενώ εξετάζεται και ένας αγώνας που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Οι Αρχές ερευνούν τις καταγγελίες σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο υπήρξε χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Τα 820.000 ευρώ και οι καταθέσεις δύο μαρτύρων

Ένα από τα ευρήματα των ερευνών είναι τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία. Παράλληλα, ελέγχονται χρηματικά ποσά που βρέθηκαν σε πρόσωπα εμπλεκόμενα στην υπόθεση και τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από την οικονομική τους εικόνα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις καταθέσεις δύο μαρτύρων που εξετάστηκαν από τον αθλητικό εισαγγελέα. Οι ίδιοι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι έλαβαν χρήματα από παράγοντες.

Κατά δικαστικές πηγές, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως και κατέθεσαν. Οι μαρτυρίες τους περιλαμβάνονται στο υλικό που καλείται πλέον να αξιολογήσει ο ανακριτής, μαζί με τα μηνύματα και τις καταγγελίες που έχουν συγκεντρωθεί.

Στον ανακριτή την Πέμπτη – Ανοιχτό και το ζήτημα της προεδρίας της ΕΟΚ

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή. Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Η υπόθεση έχει και άμεση θεσμική διάσταση για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει του αθλητικού νόμου, εφόσον απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, ο Βαγγέλης Λιόλιος θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ.