Ο Πέτρος Κουσουλός τοποθετήθηκε για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τα παράπονα που φέρεται να έχει από τον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας παράλληλα τις αλλαγές στις τηλεοπτικές ζώνες και τον ανταγωνισμό της φετινής σεζόν. Ο δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» και ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί δική του ευθύνη τις επιλογές των καναλιών στον προγραμματισμό τους.

«Δεν ευθύνομαι εγώ για τον προγραμματισμό των καναλιών. Το πώς αισθάνεται η Ζέτα δεν αφορά εμένα. Ο καθένας μπορεί να αισθάνεται όπως θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, έφερε ως παράδειγμα τον Χάρη Ρώμα, λέγοντας ότι θα μπορούσε και εκείνος να έχει αντίστοιχα παράπονα για τις επαναλήψεις της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης», οι οποίες προβάλλονταν επί χρόνια στην ίδια τηλεοπτική ζώνη με τη δική του εκπομπή.

Τι είπε για την αλλαγή ώρας της εκπομπής του και τον Νίκο Ευαγγελάτο

Ο Πέτρος Κουσουλός αναφέρθηκε και στην ολιγοήμερη μετακίνηση της εκπομπής του, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη από το κανάλι με στόχο να ενισχυθεί το «Κάτι ψήνεται». Όπως διευκρίνισε, η αλλαγή κράτησε μόλις τέσσερις ημέρες και δεν επηρέασε τις σχέσεις του με τον σταθμό.

«Η αλλαγή ώρας ήταν μία πρωτοβουλία του καναλιού, που ήθελε να δώσει μία ενίσχυση στο “Κάτι ψήνεται”. Μου το ζήτησαν και το έκανα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με το κανάλι, οι σχέσεις είναι εξαιρετικές. Όλα βαίνουν καλώς», δήλωσε.

Σχετικά με την προβολή της εκπομπής του απέναντι από τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο δημοσιογράφος αναγνώρισε τη δουλειά του συναδέλφου του, επισημαίνοντας ότι κάθε εκπομπή έχει τη δική της ομάδα και τη δική της θέση στο πρόγραμμα.

«Ήταν για 4 μέρες από εκεί και πέρα η εκπομπή έχει συγκεκριμένη διάρκεια, σκαλέτα και ώρα έναρξης και λήξης. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε με αυτά. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει εξαιρετική ομάδα και κάνει καλά νούμερα. Εμείς έχουμε τη δική μας ομάδα και τη δική μας ζώνη», πρόσθεσε.

Η εκτίμησή του για τη Ζήνα Κουτσελίνη και το νέο της τηλεοπτικό στοίχημα

Ο δημοσιογράφος σχολίασε ακόμη την πορεία της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star, εκτιμώντας ότι η νέα τηλεοπτική της προσπάθεια δεν έχει αποδώσει ακόμη όσο θα μπορούσε. Παράλληλα, της ευχήθηκε καλή συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή ζώνης έπειτα από 11 χρόνια αποτελεί σημαντική πρόκληση.

«Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν έχει ξεκινήσει τόσο δυνατά όσο θα μπορούσε. Της εύχομαι καλή συνέχεια και να βρει τα βήματά της. Είναι ένα στοίχημα για τη Ζήνα φέτος», είπε.

Ο Πέτρος Κουσουλός υπενθύμισε ότι η παρουσιάστρια χρειάστηκε να αφήσει τη ζώνη στην οποία βρισκόταν επί σειρά ετών, ενώ αναφέρθηκε και στην προηγούμενη εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου, την οποία χαρακτήρισε επιτυχημένη ως προς το ψυχαγωγικό της περιεχόμενο.

«Μην ξεχνάμε ότι μετά από 11 χρόνια αναγκάστηκε να αλλάξει ζώνη και μάλιστα το Star αντικατέστησε με εκπομπή που κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν καθ’ όλα επιτυχημένη σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο κάνανε γιατί τα παιδιά, ο Ετεοκλής με τη σύζυγό, προσφέρανε αμιγώς ψυχαγωγία, οπότε νομίζω ότι είναι διπλό το στοίχημα για τη Ζήνα», κατέληξε.