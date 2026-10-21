Επιθέσεις έξω από το σπίτι τους δέχεται η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς άγνωστοι προβαίνουν σε βανδαλισμούς και ύβρεις κατά των γονέων του τραφουδιστή.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Το Πρω1νό» του ΑΝΤ1, η κατάσταση στη γειτονιά παραμένει τεταμένη. Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε έξω από το σπίτι της μαμάς και του μπαμπά του Γιώργου και φωνάζουν, βρίζουνε και πετάνε πέτρες! Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο μαγαζί του Μακρινιώτη στη Γλυφάδα… Γράφουνε με σπρέι ή με μαρκαδόρους ύβρεις εναντίον της οικογένειας! Ακόμη και σήμερα υπάρχουν αυτοί».

Τα κίνητρα των επιθέσεων και η κατάσταση υγείας

Αναφερόμενος στους λόγους που οδηγούν ορισμένους σε αυτές τις πράξεις, ο Τάσος Τεργιάκης σημείωσε:

«Γιατί όμως υπάρχουν αυτοί; Έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς στη γειτονιά μου. Ακούνε μόνο αυτά που είπε ο Γιώργος, δεν ακούνε τίποτα από την οικογένεια. Ακούνε τον Γιώργος σε τρεις διαδοχικές δηλώσεις: Πρώτον “μου πήραν τα λεφτά”, δεύτερον “με κλείσαν στο Δρομοκαΐτειο” και τρίτον “τους έκανα μήνυση”».

Ο ίδιος συμπλήρωσε για τη στάση του κόσμου:

«Ο κόσμος που τον αγαπούσε και δεν καταλαβαίνει τι γινότανε γύρω του, έχει μείνει μόνο σε αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει να τους δικαιολογήσουμε, όμως, επειδή ο Γιώργος έφυγε, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να τα βάλουν στην μπάντα, να ηρεμήσουν και να αφήσουν την οικογένεια ήσυχη. Αυτή είναι η αλήθεια».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε περιστατικά που λαμβάνουν χώρα καθημερινά:

«Δεν μπορεί σήμερα να περνάει κάποιος έξω από το σπίτι και να βάζει τέρμα τη μουσική του Γιώργου και να βρίζει από το παράθυρο την κυρία Κλειώ και τον κύριο Μανώλη. Είναι ανεπίτρεπτο!».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε στην επιβαρυμένη υγεία των γονέων, αναφέροντας:

«Που έχουν προβλήματα υγείας βαριά, πάνε κάνουνε βαριές θεραπείες στα νοσοκομεία και οι δύο, και έχουν και τον πόνο ότι πέθανε το παιδί τους…».