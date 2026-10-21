Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (21/10) η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, οι θεράποντες γιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται καμία περαιτέρω θεραπεία, με βάση τα αποτελέσματα της νέας βιοψίας που πραγματοποιήθηκε μετά την επέμβαση.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα με σαφή όρια.

Η επέμβαση και τα αποτελέσματα που περίμεναν οι γιατροί

Ο ποντίφικας είχε υποβληθεί την περασμένη εβδομάδα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου από τον πνεύμονα. Το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί μία από τις μορφές καρκίνου του πνεύμονα και η αντιμετώπισή του εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έκταση της νόσου και τα ευρήματα των εξετάσεων.

Μετά την επέμβαση, το ενδιαφέρον των θεραπόντων γιατρών στράφηκε στα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, τα οποία θα βοηθούσαν να καθοριστεί εάν θα χρειαζόταν συμπληρωματική θεραπεία.

Η νεότερη ενημέρωση από το Βατικανό δίνει πλέον την απάντηση: οι γιατροί δεν θεωρούν αναγκαία κάποια πρόσθετη θεραπευτική παρέμβαση.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη μετά τη χειρουργική επέμβαση, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ανακοινωθεί οριστική ίαση.