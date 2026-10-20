Μπορεί η Άννα Βίσση να έχει ενημερώσει τους μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη δουλειά για τη φετινή σεζόν, ωστόσο φαίνεται πως δεν τους αφήνει χωρίς οικονομική στήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, η τραγουδίστρια αποφάσισε να τους καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση, καθώς τελικά δεν θα εμφανιστεί φέτος στο Αθηνών Αρένα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και τη ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση είχε ενημερώσει τους συνεργάτες της ότι μπορούν να αναζητήσουν δουλειά σε άλλα μουσικά σχήματα. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς είχαν ήδη συμφωνήσει να τη συνοδεύσουν στο Αθηνών Αρένα και βρέθηκαν σε δύσκολη επαγγελματική θέση, καθώς τα περισσότερα νυχτερινά σχήματα έχουν ήδη κλείσει. Η τραγουδίστρια, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που προέκυψε, φέρεται να αποφάσισε να τους στηρίξει οικονομικά.

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τη Νέα Υόρκη, όπου ζουν η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα δύο εγγόνια της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ταξίδι της στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε τη Σελίν Ντιόν μαζί με τη φίλη, κουμπάρα και επιχειρηματική συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα, η τραγουδίστρια σχεδιάζει να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.