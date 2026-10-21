Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει και πάλι, η Κόμο πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, συντρίβοντας με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Γαλατασαράι περνούσε με 4-2 από την έδρα της Λιλ.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας έλεγε την Τρίτη (20/10) ότι το παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ είχε ιστορική σημασία για την Κόμο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Champions League και τελικά θα μείνει αξέχαστος στους οπαδούς της, οι οποίοι άρχισαν να πανηγυρίζουν από νωρίς.

Στο 2ο λεπτό ο Νίκο Πας με ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0 και στο 49′ έβγαλε την ασίστ για τον Δουβίκα που βρέθηκε τετ α τετ και πλάσαρε υπέροχα για το 2-0, σκοράροντας τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Champions League! Στο 57′ ο Πας έκλεψε τη μπάλα, προχώρησε και εκτέλεσε τον Λάμενς για το 3-0, για να ακολουθήσει στο 76′ το 4-0 με την κεφαλιά του Ραμόν!

Το μόνο που κατάφερε η απογοητευτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν να μειώσει σε 4-1 με τον Ζίρκζε στις καθυστερήσεις.

Λιλ – Γαλατασαράι 2-4

Η Γαλατά πήγε στη Γαλλία με στόχο την πρώτη της νίκη και την πήρε με εντυπωσιακό τρόπο, με τη Λιλ, από την άλλη πλευρά, να γνωρίζει την τρίτη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές. Οι Τούρκοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με δυνατό σουτ του Ακγκούν εντός περιοχής, οι Γάλλοι όμως αντέδρασαν άμεσα και ισοφάρισαν στο 7′ με τον Ντιαούν.

Ο ίδιος παίκτης σκόραρε και στο 39′, με κοντινή προσπάθεια, κάνοντας το 2-1 για τη Λιλ, η Γαλατασαράι όμως ισοφάρισε σε 2-2 στο 44′ με κεφαλιά του Μπατράκοφ και πήρε τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο: Αυτογκόλ του Οζέρ για το 2-3 στο 52′ και ωραίο σουτ του Οσιμέν, στην αντεπίθεση, για το 2-4 στο 61′.