Με νέα ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις καταιγιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ και αναφέρθηκε στην απόφαση του Ολυμπιακού να αποχωρήσει για την Α2 το 2019.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει απανωτά «χτυπήματα» στα social media για όσα γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ με τη συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και διαιτητών και σε νέο μήνυμά του ανέφερε τα εξής…

«Επειδή είμαι αυτός ο οποίος έχει υποστεί τα περισσότερα, τα περισσότερα, τα περισσότερα, μιλώντας και αντιδρώντας στην αδικία. Και όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει εκατομμύρια, χρόνους. Βέβαια, θα τα ξαναπούμε.

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες, χωρίς να υπάρχουν εισαγγελείς, χωρίς να υπάρχει τίποτα, σηκωθήκατε και φύγατε και πήγατε στην Α2 για να καθαρίσετε τη βρωμιά στο μπάσκετ.

Τώρα, λοιπόν, που γίνονται αυτά, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε τη βρωμιά στο μπάσκετ; Τώρα, λοιπόν, που γίνονται αυτά, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσει το μπάσκετ;

Δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2; Δεν θα βγάλετε καταγγελίες; Δεν θα βγείτε να κάνετε συνεντεύξεις για το πόσο βρόμικο είναι το ελληνικό μπάσκετ;

Είναι όλα καλά τώρα; Δεν θα ζητήσετε να ελεγχθούν στα 820.000 χιλιάρικα τα δακτυλικά αποτυπώματα; Μην το ζητήσετε, γίνεται πάντως».