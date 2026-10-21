Το ελαιόλαδο πουλιέται φθηνότερα από τους παραγωγούς, αλλά το ζητούμενο για τους καταναλωτές παραμένει το ίδιο: πόσο θα πληρώσουν το μπουκάλι στο σούπερ μάρκετ. Καθώς ξεκινά η νέα συγκομιδή, οι χαμηλές τιμές στην παραγωγή δημιουργούν προσδοκίες για μειώσεις στη λιανική, την ώρα που οι ελαιοπαραγωγοί προειδοποιούν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδά τους.

Τα σημερινά δημοσιεύματα αποτυπώνουν μια αγορά με σημαντικές διαφορές στις τιμές. Σε ρεπορτάζ του OPEN γίνεται αναφορά σε τιμή παραγωγού κοντά στα 4 ευρώ το κιλό και σε τιμές λιανικής περίπου 8,50 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με το προϊόν και το κατάστημα. Παράλληλα, εκπρόσωποι παραγωγών εκτιμούν ότι το ελαιόλαδο μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή στα 6–7 ευρώ το λίτρο.

Πόσο θα πληρώσουμε το νέο λάδι

Την εκτίμηση για τιμές στα 6–7 ευρώ το λίτρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στο OPEN.

Ο ίδιος περιέγραψε την πίεση που δέχονται οι παραγωγοί, αναφέροντας ότι η τιμή πώλησης κινείται λίγο πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος παραγωγής φτάνει, κατά την εκτίμησή του, τα 4–4,50 ευρώ.

«Από εμάς φεύγει 3 ευρώ, εσείς θα το πάρετε κανονικά 6 με 7 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για πρόβλεψη για την πορεία της λιανικής, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ή δέσμευση ότι αυτή θα είναι η τιμή σε όλα τα καταστήματα.

Η τελική τιμή εξαρτάται από την ποιότητα και την κατηγορία του ελαιολάδου, τη συσκευασία, το δίκτυο διανομής και την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης.

Η απόσταση από το ελαιοτριβείο στο σούπερ μάρκετ

Ανάμεσα στην πώληση από τον παραγωγό και στην αγορά από τον καταναλωτή μεσολαβούν η τυποποίηση, η συσκευασία και η μεταφορά, που επιβαρύνουν το τελικό προϊόν. Η υποχώρηση στην αρχή της αλυσίδας αφήνει περιθώριο για χαμηλότερες τιμές, αλλά από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει πότε και σε ποια έκταση θα περάσει η μείωση στη λιανική.

Χρειάζεται επίσης προσοχή στις συγκρίσεις: οι τιμές παραγωγού δίνονται συνήθως ανά κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ συγκρίνουμε τιμές ανά λίτρο. Η διαφορά των δύο ποσών δεν αποτυπώνει από μόνη της το περιθώριο κέρδους.

Περισσότερο λάδι στην αγορά, πίεση στις τιμές

Σημαντικό ρόλο παίζει η διεθνής αγορά και ιδιαίτερα η Ισπανία. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Agrocapital, η διάθεση ισπανικών αποθεμάτων αυξάνει την προσφορά και περιορίζει τα περιθώρια ανόδου των τιμών. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση δεν εμφανίζει την ισχυρή ανάκαμψη που θα μπορούσε να απορροφήσει ευκολότερα τις διαθέσιμες ποσότητες.

Ανταγωνιστικά κινείται και το ελαιόλαδο από την Τυνησία, ενισχύοντας τις πιέσεις στη χονδρική αγορά. Για το ελληνικό προϊόν, καθοριστικά θα είναι το μέγεθος της νέας σοδειάς, η ζήτηση και οι ποσότητες που θα διαθέσουν οι άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Οι παραγωγοί μετρούν τα έξοδα της συγκομιδής

Οι χαμηλότερες τιμές συνοδεύονται από αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες και δυσκολία στην εξεύρεση εργατών. Ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η «Ύπαιθρος Χώρα», επικαλούμενη την ΕΡΤ, καταγράφει ημερομίσθια άνω των 60 ευρώ, μαζί με παροχή φαγητού, ενώ στο κόστος προστίθενται λιπάσματα, φυτοφάρμακα και άλλες εργασίες.

Έτσι, ακόμη και η προοπτική μιας μεγαλύτερης συγκομιδής δεν εξασφαλίζει καλύτερο εισόδημα. Για τους παραγωγούς, το κρίσιμο είναι η τιμή πώλησης να καλύπτει τα έξοδα. Για τους καταναλωτές, να φτάσει η αποκλιμάκωση μέχρι το καλάθι των αγορών τους.