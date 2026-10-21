Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (20/10/2026) η Ναταλία Δραγούμη, η οποία μίλησε για τη θεατρική της διαδρομή, τις συνεργασίες της και τον γάμο της με τον Έντι Ρόμπερτς.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς», η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αναζητά στη δουλειά της, εξηγώντας ότι η επανάληψη είναι κάτι που προσπαθεί να αποφεύγει. Παράλληλα, αποκάλυψε πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της παραμένουν εξίσου δυνατά.

«Έχω κάνει περίπου 70 παραστάσεις στη ζωή μου, ήθελα όμως να δοκιμαστώ σε αυτό το είδος θεάτρου. Το βρήκα ως τέλειο challenge, έχω έναν τρόμο προς την επανάληψη. Δεν θέλω να βαριέμαι», είπε αρχικά η Ναταλία Δραγούμη για τη συνεργασία της με τους Ρέππα-Παπαθανασίου το περασμένο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος.

Η ίδια εξήγησε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά όταν καλείται να ερμηνεύσει δραματικούς ρόλους, καθώς θεωρεί πως η κωμωδία απαιτεί διαφορετική προετοιμασία και ιδιαίτερη εξάσκηση.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ βολικά στο δράμα, εκεί μπορώ να μπω άνετα. Η κωμωδία θέλει έναν ρυθμό που πρέπει να τον δουλέψεις για να τον κατακτήσεις. Εμένα από την αρχή μου “έκατσε” πολύ το δράμα», παραδέχεται, ενώ τονίζει πως ο ηθοποιός πρέπει να είναι πολυεργαλείο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ναταλία Δραγούμη περιέγραψε πώς επηρεάζεται η ψυχολογία της από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παρουσία αγαπημένων της ανθρώπων λειτουργεί ενθαρρυντικά, σε αντίθεση με εκείνη συναδέλφων από τους οποίους αισθάνεται ότι δεν έχει την αποδοχή τους.

«Όταν έχω από κάτω δικούς μου ανθρώπους να με παρακολουθούν, νιώθω σαν να έχω καλεσμένους στο σπίτι μου, μου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω να τους ευχαριστήσω. Όταν μαθαίνω ότι από κάτω είναι άνθρωποι του χώρου που ίσως δεν με αποδέχονται, εκεί “κλείνεσαι”», εξομολογείται στη συνέχεια της κουβέντας η Ναταλία Δραγούμη.

Η συζήτηση έφτασε και στον Αλέξη Γεωργούλη, με τον οποίο η ηθοποιός έχει μοιραστεί ξανά τη σκηνή. Μιλώντας για τη μεταξύ τους σχέση, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει μια άνεση που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνεργασία και τη φιλία τους, χωρίς να την απασχολούν ενδεχόμενα σχόλια για την οικειότητά τους.

«Με τον Αλέξη Γεωργούλη έχουμε συνεργαστεί ξανά. Είχε να κάνει 10 χρόνια θέατρο και ήμασταν πάλι μαζί. Τότε στην παράσταση ήμασταν εραστές, τώρα σε αυτήν παντρευτήκαμε. […] Οι ηθοποιοί φιλιόμαστε στο στόμα πεταχτά, υπάρχει ένα πολύ αστείο τέτοιο βίντεο στο TikTok. Με τον Αλέξη έχω μία οικειότητα τελείως φιλική, δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε. Οι ηθοποιοί έχουμε αυτή την οικειότητα που δεν την έχουν οι άλλοι άνθρωποι», ανέφερε.

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η αναφορά της στον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς. Η ηθοποιός περιέγραψε έναν άνθρωπο που σέβεται απόλυτα την επαγγελματική της δραστηριότητα, ενώ παραδέχθηκε ότι ακόμη και μικρές κινήσεις του είναι αρκετές για να την κάνουν να τον ερωτεύεται περισσότερο.

«Ο Έντι δεν δυσκολεύεται με τίποτα με το επάγγελμά μου, παρά μόνο όταν τον “σέρνω” σε πρεμιέρες. […] Είναι 100% κανονικός σύζυγος με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν κάνει και δεν λέει πολλά αλλά, όταν κάνει κάτι, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι τον έχω ξε-ερωτευτεί ποτέ. Είμαστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες αλλά “κουμπώνουμε” πάρα πολύ».