Τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη δύο προκάλεσαν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς πετρελαϊκή εγκατάσταση στο κοίτασμα Σέιμπα, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, όπως γνωστοποίησε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα θύματα ήταν ένας πολίτης των Φιλιππίνων και ένας του Νεπάλ, ενώ οι δύο τραυματίες κατάγονται από το Πακιστάν και την Ινδία.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του drone, ούτε διευκρίνισαν ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Παρά το περιστατικό, η λειτουργία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να έχουν καταγραφεί προβλήματα στην παραγωγική δραστηριότητα του κοιτάσματος.