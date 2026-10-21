Μια ξεχωριστή εικόνα από τη φύση έρχεται από τη Λήμνο, όπου ένα ελάφι εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά του Αιγαίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζώο διασχίζει τη θάλασσα, κολυμπώντας ανάμεσα στα κύματα, προτού φτάσει στη στεριά.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα παρόμοιο περιστατικό στο νησί, η εικόνα ενός ελαφιού μέσα στη θάλασσα εξακολουθεί να προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελάφια είναι ικανά να κολυμπούν, παρά το γεγονός ότι συνήθως τα συναντάμε σε χερσαία περιβάλλοντα. Μπορούν να μπουν στο νερό για να μετακινηθούν, να αναζητήσουν τροφή ή να αποφύγουν κάποιον κίνδυνο.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

https://www.facebook.com/reel/1110626341378580

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση των εκπλήξεων που επιφυλάσσει η άγρια φύση, ακόμη και σε μέρη όπου η παρουσία τέτοιων ζώων μέσα στη θάλασσα μοιάζει ασυνήθιστη.