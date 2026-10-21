Τις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά του ο ερχομός της κόρης του περιέγραψε ο Μιχάλης Σαράντης, αναφερόμενος παράλληλα στις σκέψεις και τις ανησυχίες που τον κατακλύζουν καθημερινά.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, ο Μιχάλης Σαράντης τοποθετήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το πέρασμα του χρόνου και τις συνέπειες των επιλογών του:

«Είμαι άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια το μέλλον, με την έννοια του τι επιπτώσεις μπορεί να ‘χει μια πράξη που μπορεί να κάνω. Σκέφτομαι τι μπορεί να προκύψει δηλαδή, αντί να ζω στο παρόν. Αυτή η αγωνία για το μέλλον, ας πούμε, με κάνει πολλές φορές να… μου φεύγει η ζωή από τα μανίκια».

Η πατρότητα και η στάση απέναντι στην καθημερινότητα

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της κόρης του και στην προσπάθειά του να διατηρεί την αισιοδοξία του παρά τις εξωτερικές συνθήκες:

«Προσπαθώ να αντιστέκομαι στον ζόφο των ημερών, με όλους τους τρόπους. Κάνοντας τη δουλειά που κάνω, έχοντας μια κόρη από την οποία βλέπω την ομορφιά και την ποίηση μπροστά μου να παίρνει σάρκα και οστά».

Ο ίδιος ολοκλήρωσε τη σκέψη του υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικότητας:

«Θέλει όμως τρομερή αντίσταση και αλληλεγγύη σε σχέση με το τι συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πλέον δαιδαλώδεις οι απολήξεις οι νευρολογικές αυτού του σύμπαντος».