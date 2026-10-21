Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης, όταν άγνωστος προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του εκτοξεύοντας πέτρα, έξω από το νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, την ώρα που ο Γιώργος Τσαλίκης βρισκόταν στον χώρο όπου πρόκειται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του μαζί με τον Διονύση Σχοινά. Λίγο νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε τοποθετηθεί δημόσια στηρίζοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό σχετικά με τη συναυλία του στο Παρίσι, γεγονός που ο ίδιος συνδέει με το συμβάν.

Η καταγγελία για τη δολιοφθορά

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε το συμβάν μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνδέοντας την επίθεση με την ελευθερία της γνώμης του:

«Είμαι εδώ λοιπόν στην Αυτοκίνηση περιμένοντας τους δημοσιογράφους, έχω το αμάξι μου έξω από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μια πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια. Τόσο πολύ σας πειράζει όταν κάποιος άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;»

Σε επόμενη αναφορά του στο ίδιο βίντεο, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η φθορά στο όχημά του: «Με είδανε που έβγαινα από το αμάξι και μου το σπάσανε μπροστά στην Αυτοκίνηση. Ευχαριστώ πολύ».

Παράλληλα, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα γραπτό μήνυμα για το κλίμα των ημερών: «Ζούμε στην εποχή που όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει».