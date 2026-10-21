Η παρουσία μιας γνωστής σεφ στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ προς τιμήν του σουλτάνου του Ομάν, συνοδεύτηκε από μια αναπάντεχη εξέλιξη, καθώς η ίδια βρέθηκε να συνοδεύει και να κάθεται δίπλα στον διάδοχο του θρόνου.

«Το να παρευρεθείς σε ένα επίσημο δείπνο είναι από μόνο του τιμή, αλλά το να σου ζητήσουν να περπατήσεις στην πομπή μαζί με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, να καθίσεις δίπλα του κατά τη διάρκεια του δείπνου και να απολαύσεις μια συζήτηση μαζί του είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορώ καν να περιγράψω!!!», ανέφερε η Ντίνα Μάκι.

Η αλλαγή καριέρας και η αναγνώριση στο παλάτι

Η πρόσκλησή της στο παλάτι αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ίδια, επισφραγίζοντας την απόφασή της να αφοσιωθεί στην προβολή του πολιτισμού και του φαγητού του Ομάν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σεφ Ντίνα Μάκι αποκάλυψε τις εντυπώσεις της από την πολύωρη επαφή με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Αν σκεφτώ ότι πριν από επτά χρόνια άλλαξα πραγματικά την πορεία της καριέρας μου και έθεσα ως αποκλειστικό επαγγελματικό μου στόχο το φαγητό, τον πολιτισμό και τη σχέση ανάμεσα στο Ομάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μου φαίνεται απίστευτο.

Tότε πίστευα ότι όλο αυτό θα εξελισσόταν απλώς σε κάτι μεγάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μερικά βιβλία. ΑΛΛΑ το να κάθομαι δίπλα στον μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας, να απολαμβάνω την παρέα και τη συζήτησή του και να αναγνωρίζονται η δουλειά και οι προσπάθειές μου είναι ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΟΝΕΙΡΟ», σημείωσε.

Η πρόκληση του Βασιλιά Καρόλου και η αποκάλυψη για τον Ουίλιαμ

Παράλληλα, η σεφ αναφέρθηκε και στον σύντομο διάλογο που είχε με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος της έθεσε μια ευθεία ερώτηση για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

«Μάλλον δεν μπορώ να σταματήσω αυτή την αποστολή και τώρα έχω ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να κάνω περισσότερα. Ο βασιλιάς Κάρολος με ρώτησε πότε θα φέρω ένα εστιατόριο με κουζίνα του Ομάν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε υποθέτω ότι πρέπει να το πραγματοποιήσω για χάρη του», εξήγησε.

Περιγράφοντας την εμπειρία της από την τρίωρη επαφή με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η ίδια θέλησε να σταθεί στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε απέναντί της καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνες τις τρεις ώρες συζήτησης με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Είναι απίστευτα ευγενικός, προσγειωμένος και ένας υπέροχος άνθρωπος για να συζητάς μαζί του. ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΥΧΕΡΗ! Ευχαριστώ τον Θεό», κατέληξε.

Τι περιλάμβανε το βασιλικό μενού της βραδιάς

Το επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ συνοδεύτηκε από ένα υψηλής γαστρονομίας μενού, το οποίο περιλάμβανε ως ορεκτικό τάρτα με καβούρι και σκοτσέζικη καραβίδα, συνοδευόμενη από σελινόριζα, αβοκάντο και ζελέ τομάτας.

Για κυρίως πιάτο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν σοταρισμένο φασιανό από το Ουίνδσορ σε κοκότ με αρωματισμένο κυδώνι με μπαχαρικά, γεμιστό λάχανο, πατάτες fondant και σάλτσα μουστάρδας Ντιζόν. Το γεύμα ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό γλυκό Omelette Norvégienne (Baked Alaska), ενώ η εμπειρία πλαισιώθηκε από επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και σπάνιες γαλλικές σαμπάνιες.