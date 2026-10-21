Με έντονες διακυμάνσεις κινήθηκε το πετρέλαιο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με το Brent να ξεπερνά αρχικά τα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει. Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τόσο τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή όσο και την ανάκαμψη των εξαγωγών από την περιοχή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Στις 17:50 ώρα Ελλάδας, το Brent βρισκόταν στα 109,04 δολάρια, με άνοδο 0,2%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε κατά 0,1%, στα 97,72 δολάρια. Πρόκειται για ενδοσυνεδριακές τιμές και όχι για το τελικό κλείσιμο.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία περιόρισαν την άνοδο

Η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας με αμερικανική μεσολάβηση περιόρισε την ανοδική δυναμική. Μια συμφωνία θα μπορούσε να διευκολύνει την παγκόσμια τροφοδοσία με ντίζελ.

Αντίρροπα λειτούργησε η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, κατά 3,06 εκατ. βαρέλια.

Τα Στενά του Ορμούζ κρατούν την αγορά σε επιφυλακή

Οι επιθέσεις σε πλοία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών. Σε ξεχωριστό δημοσίευμά της, η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Οι συνεχιζόμενες απειλές για αυτήν την κρίσιμη θαλάσσια διαδρομή στήριξαν την αρχική άνοδο των τιμών, ακόμη και ενώ οι επενδυτές αναζητούσαν ενδείξεις διπλωματικής αποκλιμάκωσης.