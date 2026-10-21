Με τον Όσμαν να είναι ο πρώτος σκόρερ πετυχαίνοντας 21 πόντους και τον Ταϊρί να είναι καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στο Eurocup με το 87-78 επί της Ουλμ.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω με 13-20, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, με το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να είναι 19-20.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ο Μήτρου-Λονγκ έκανε το 21-20, οι Γερμανοί όμως δεν πτοήθηκαν, βρήκαν ξανά ρυθμό και πήραν προβάδισμα επτά πόντων (25-32), ελέγχοντας τον ρυθμό. Οι αλλαγές του Τρινκιέρι, όμως, έφεραν αποτέλεσμα για τους «ασπρόμαυρους», καθώς κατάφεραν να πλησιάσουν, να προσπεράσουν και να βρεθούν μπροστά με τέσσερις πόντους (46-42) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο και κατάφερε να ξεφύγει για πρώτη φορά με εννιά πόντους (57-48), στη συνέχεια όμως δεν απέφυγε τα λάθη, με αποτέλεσμα η Ουλμ να μειώσει σε 59-55 στο 30′ και να ισοφαρίσει σε 59-59 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου.

Οι Ταϊρί και Όσμαν, όμως, έδωσαν τις λύσεις που ήθελε ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος προηγήθηκε με 68-63 και στη συνέχεια με 75-66, πριν κάνουν μια τελευταία προσπάθεια οι φιλοξενούμενοι για την ανατροπή. Η Ουλμ μείωσε σε 77-71 και στη συνέχεια σε 83-78, ο ΠΑΟΚ όμως ήλεγξε την κατάσταση και πήρε τη νίκη με το τελικό 87-78.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 46-42, 59-55, 87-78