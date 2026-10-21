Η ΑΕΚ έπεσε στην 29η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής και το επόμενο παιχνίδι της είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena.

Η Ένωση άρχισε τις υποχρεώσεις της με νίκη επί της ΛΑΣΚ και ακολούθησαν δύο ήττες. Πρώτα αυτή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και στη συνέχεια αυτή από τη Μάντσεστερ Σίτι, επίσης εκτός έδρας, με 5-1 το βράδυ της Τρίτης (20/10).

Έτσι, μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στην 29η θέση, έχοντας ως στόχο να τερματίσει στην πρώτη 24άδα ώστε να συνεχίσει στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, διεκδικώντας την πρόκρισή της στους «16».

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3 αγωνιστικές)

1.Παρί Σεν Ζερμέν 9

2.Άστον Βίλα 9

3.Λίβερπουλ 9

4.Ρεάλ Μαδρίτης 9

5.Μπέτις 9

6.Στουτγκάρδη 7

7.Άρσεναλ 7

8.Μπαρτσελόνα 6

9.Κόμο 6

10.Μάντσεστερ Σίτι 6

11.Κλαμπ Μπριζ 6

12.Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6

13.Ντόρτμουντ 6

14.Μπάγερν Μονάχου 5

15.Ρόμα 4

16.Ατλέτικο Μαδρίτης 4

17.Σαχτάρ Ντόνετσκ 4

18.Αϊντχόφεν 4

19.Βιγιαρεάλ 3

20.Ίντερ 3

21.Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3

22.Νάπολι 3

23.Γαλατασαράι 3

24.ΛΑΣΚ 3

25.Σαμπάχ 3

26.Φέγενορντ 3

27.Λανς 3

28.Μπόντο Γκλιμτ 3

29.ΑΕΚ 3

30.Λειψία 3

31.Φενέρμπαχτσε 2

32.Σλάβια Πράγας 1

33.Βίκινγκ 1

34.Πόρτο 0

35.Λιλ 0

36.Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

19:45 Σαχτάρ – Σπόρτινγκ

19:45 Γαλατασαράι – Στουτγάρδη

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Λιλ

22:00 Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα

22:00 Φέγενορντ – Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα

22:00 Ατλέτικο – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

19:45 ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης

19:45 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ

22:00 Πόρτο – Νάπολι

22:00 Βίκινγκ – Σαμπάχ

22:00 Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

22:00 Λανς – Κόμο

22:00 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ντόρτμουντ – Μπέτις