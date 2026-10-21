Νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία της Εύβοιας εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης ένας 65χρονος γυναικολόγος, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο γιατρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, όπου διατηρούσε το ιατρείο του, ενώ παράλληλα εργαζόταν και σε μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Τον εντόπισε ασθενής που είχε πάει για εξέταση

Σύμφωνα με το Evia Online, τον 65χρονο εντόπισε ασθενής που είχε μεταβεί στο ιατρείο για προγραμματισμένη εξέταση. Όταν έφτασε στον χώρο, διαπίστωσε ότι ο γυναικολόγος δεν ανταποκρινόταν και δεν άνοιγε την πόρτα.

Έπειτα από αρκετή ώρα αναμονής, ο ασθενής κατάφερε να μπει στο γραφείο, όπου αντίκρισε τον γιατρό πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Στο σημείο αστυνομία και ΕΚΑΒ

Μετά τον εντοπισμό του 65χρονου, στο ιατρείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γυναικολόγος έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Τα αίτια του θανάτου του 65χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη.