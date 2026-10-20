Ο πρίγκιπας Χάρι χρειάστηκε πολλά χρόνια για να συμφιλιωθεί με τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Όταν εκείνη σκοτώθηκε, στις 31 Αυγούστου 1997, ήταν μόλις 12 ετών. Μεγαλώνοντας, δεν προσπαθούσε μόνο να διαχειριστεί την απουσία της, αλλά και ένα ερώτημα που τον έκανε να αισθάνεται πως η προσωπική του ευτυχία θα μπορούσε να συγκρουστεί με τη μνήμη της.

«Αν σταματήσω να πενθώ, σημαίνει ότι εγκαταλείπω τη μνήμη της μητέρας μου; Και, την ίδια στιγμή, αν γίνω ευτυχισμένος, είναι αυτό προδοσία της μνήμης της;», αναρωτήθηκε ο ίδιος, περιγράφοντας τη σκέψη που τον κρατούσε καθηλωμένο για χρόνια.

Η εξομολόγηση έγινε στη νέα συνέντευξή του στο GQ, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σειρά μαθημάτων για το πένθος και την απώλεια. Για τον Χάρι, η σχέση με τη μητέρα του δεν τελείωσε με τον θάνατό της. Αυτό που άλλαξε με τον χρόνο ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να κουβαλά την ανάμνησή της, χωρίς να αφήνει τον πόνο να καθορίζει τη ζωή του.

Ο πρίγκιπας Χάρι μιλά στον Zach Baron του GQ για την μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα

«Δεν ξεπερνάς το πένθος, μαθαίνεις να ζεις μαζί του»

Ο δούκας του Σάσεξ εξήγησε ότι πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά την απώλεια. «Δεν ξεπερνάς ποτέ το πένθος. Μαθαίνεις να ζεις μαζί του», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν θέλησε ποτέ πραγματικά να απαλλαγεί από αυτό. Η θλίψη, όπως την περιγράφει σήμερα, δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει.

Για πολλά χρόνια, ωστόσο, η διαχείριση των συναισθημάτων του ήταν διαφορετική. Ο Χάρι παραδέχτηκε ότι συνήθιζε να απαντά «είμαι καλά» όταν τον ρωτούσαν πώς αισθανόταν, ακόμη κι όταν η απάντηση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Η απώλεια της μητέρας του ήταν κάτι που δυσκολευόταν να αναγνωρίσει ανοιχτά, ενώ η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις λειτουργούσαν συχνά ως τρόπος να απομακρύνει τη σκέψη από όσα ένιωθε.

Η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να αλλάξει αυτή τη στάση. Όπως είπε, του έδωσε την άδεια να πενθήσει και να αποδεχτεί ότι ο θάνατος της μητέρας του ήταν κάτι που εξακολουθούσε να τον πληγώνει. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι για περίπου 20 χρόνια δεν είχε καταφέρει να κλάψει για την απώλειά της, παρά τις προσπάθειές του.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα για τα οποία μετανιώνω είναι εκείνο το τελευταίο τηλεφώνημα που είχα μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Χάρι για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

«Το να χάσεις τη μητέρα σου είναι πραγματικά απαίσιο και επιτρέπεται να κλαις γι’ αυτό», ανέφερε, περιγράφοντας μια συνειδητοποίηση που ήρθε πολύ αργότερα από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Οι ενοχές για την τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία

Ο πρίγκιπας Χάρι εξακολουθεί να θυμάται με πόση βιασύνη τελείωσε η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τη μητέρα του, λίγο πριν από τον θάνατό της, τον Αύγουστο του 1997. Ήταν μόλις 12 ετών και, όπως εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του στο GQ, εκείνη τη στιγμή το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα για τα οποία μετανιώνω είναι εκείνο το τελευταίο τηλεφώνημα που είχα μαζί της. Αν ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσα με τη μητέρα μου, πόσο διαφορετική θα ήταν εκείνη η συζήτηση. Και είμαι εγώ αυτός που πρέπει να ζήσει με αυτό», είπε.

Ο δούκας του Σάσεξ παραδέχτηκε ότι η σκέψη αυτή τον βάραινε ιδιαίτερα πριν γίνει πατέρας. «Ως παιδί 12 ετών, το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω και να παίξω με τα ξαδέλφια μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι η απόκτηση των δικών του παιδιών άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον εκείνη την περίοδο της ζωής του.

«Φυσικά, όταν γίνεσαι γονιός, τα πράγματα αλλάζουν», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται σήμερα τις επιλογές και τις αντιδράσεις ενός παιδιού που δεν μπορεί να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί.

Η τελευταία τους συνομιλία δεν είναι η μοναδική πλευρά της απώλειας που εξακολουθεί να επεξεργάζεται. Στην ίδια συνέντευξη, ο Χάρι εξήγησε ότι για χρόνια δυσκολευόταν να επιτρέψει στον εαυτό του να πενθήσει πραγματικά. Η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να αποδεχτεί ότι η απώλεια της μητέρας του εξακολουθεί να τον επηρεάζει.

Η εξομολόγησή του δεν παρουσιάζει το πένθος ως κάτι που εξαφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, ο Χάρι περιγράφει πώς έμαθε σταδιακά να ζει με την απουσία της Νταϊάνα, χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει να αφήσει πίσω του τη μνήμη της για να μπορέσει να προχωρήσει.

Η Νταϊάνα παραμένει μέρος της ζωής του

Η μνήμη της μητέρας του εξακολουθεί να τον συνοδεύει. Ο Χάρι είπε ότι τη σκέφτεται σχεδόν καθημερινά, χωρίς να βυθίζεται κάθε φορά σε μια εκτενή αναδρομή στο παρελθόν. Μπορεί απλώς να αναρωτηθεί πώς θα ήταν ο κόσμος αν εκείνη ζούσε ακόμη ή πώς θα έμοιαζε η δική του οικογένεια αν η Νταϊάνα είχε γνωρίσει τα παιδιά του.

Μίλησε ακόμη για τις στιγμές κατά τις οποίες αισθάνεται πως διατηρεί μια σύνδεση μαζί της. Όπως εξήγησε, κάποιες φορές αναζητά νοερά μια απάντηση από τη μητέρα του και νιώθει την παρουσία της σε συγκεκριμένες περιόδους της ζωής του. «Πραγματικά αισθάνομαι την ενέργειά της σε ορισμένες στιγμές και σε συγκεκριμένα σημεία της ζωής μου», είπε.

Χάρι για Νταϊάνα: «Πραγματικά αισθάνομαι την ενέργειά της σε ορισμένες στιγμές και σε συγκεκριμένα σημεία της ζωής μου»

Για τον Χάρι, η αλλαγή δεν ήρθε επειδή έπαψε να πονά, αλλά επειδή έμαθε να δίνει διαφορετική θέση σε αυτόν τον πόνο. Πλέον μπορεί να κρατά τη μνήμη της Νταϊάνα κοντά του μέσα από όσα κάνει, αντί να αισθάνεται ότι η απώλειά της τον εμποδίζει να προχωρήσει.

«Αυτό το πένθος μπορεί είτε να σε κρατήσει πίσω είτε να σε βοηθήσει να εξελιχθείς», είπε, συνοψίζοντας όσα έχει καταλάβει μέσα από τη δική του εμπειρία. Για τον ίδιο, η ευτυχία δεν χρειάζεται να σημαίνει λήθη και η συνέχιση της ζωής δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη εκείνου που χάθηκε.