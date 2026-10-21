Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο ενός 56χρονου διευθυντή σχολείου στη Βρετανία, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ επέστρεφε με το ποδήλατό του από την εργασία του, αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια δίκης στο Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και σύρθηκε για περίπου 2,1 χιλιόμετρα, με τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της συνοδηγού να σταματήσει.

Θύμα ήταν ο Μάικλ Μάλινς, πατέρας δύο παιδιών και διευθυντής του Stretford Grammar School. Στο εδώλιο βρίσκεται ο 35χρονος Σάιμον Ρίτσαρντσον, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Φώναξα τρεις φορές “ποδήλατο”, αλλά δεν σταματούσε»

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, στην περιοχή Warburton, κοντά στο Altrincham.

Ο κατηγορούμενος οδηγούσε ένα Volvo XC90, έχοντας στη θέση του συνοδηγού την 27χρονη ξαδέλφη του, Γκαμπριέλ Ντεμπότ.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η νεαρή γυναίκα υποστήριξε ότι ο ξάδελφός της κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, πλησιάζοντας σε διασταύρωση όπου υπήρχαν πινακίδες παραχώρησης προτεραιότητας.

Όπως ανέφερε, του είχε ήδη ζητήσει να επιβραδύνει, ωστόσο εκείνος δεν φάνηκε να ανησυχεί.

«Του είπα ότι έπρεπε να επιβραδύνει και εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά και μου απάντησε: “Είμαι επαγγελματίας οδηγός”», κατέθεσε.

Λίγες στιγμές αργότερα, η 27χρονη αντιλήφθηκε τον ποδηλάτη να πλησιάζει και προσπάθησε να προειδοποιήσει τον οδηγό.

«Φώναξα “ποδήλατο” τρεις φορές, επειδή έβλεπα ότι δεν σταματούσε», είπε στους ενόρκους.

Ακολούθησε η σύγκρουση με τον 56χρονο.

«Άκουγα στεναγμούς – Του είπα ότι ήταν κάτω από το αυτοκίνητο»

Η μαρτυρία της συνοδηγού για όσα ακολούθησαν μετά την παράσυρση ήταν ιδιαίτερα σκληρή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο οδηγός σταμάτησε αρχικά για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά, παρότι ο ποδηλάτης είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο.

Η ίδια υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε πως ο 56χρονος βρισκόταν παγιδευμένος, καθώς δεν τον έβλεπε στον δρόμο και άκουγε ήχους κάτω από το όχημα.

«Άκουγα στεναγμούς και του είπα: “Είναι κάτω από το αυτοκίνητο”», ανέφερε.

Όπως κατέθεσε, ζητούσε επανειλημμένα από τον ξάδελφό της να σταματήσει, όμως εκείνος συνέχιζε να οδηγεί χωρίς να της απαντά, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 35χρονος γνώριζε πως ο Μάλινς είχε παγιδευτεί κάτω από το Volvo, αλλά δεν ακινητοποίησε οριστικά το όχημα.

Τον έσυρε για 2,1 χιλιόμετρα – Τι υποστηρίζει η εισαγγελία

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος σταμάτησε κάποια στιγμή σε επαρχιακό δρόμο για περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι προσπάθησε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο ποδηλάτη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει βοήθεια, φέρεται να επέστρεψε στη θέση του οδηγού και να συνέχισε την πορεία του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, πραγματοποίησε απότομους ελιγμούς και τελικά ανέβηκε σε χορταριασμένη έκταση κοντά σε αγρόκτημα, όπου ο 56χρονος αποκολλήθηκε από το αυτοκίνητο.

Ο Μάικλ Μάλινς εντοπίστηκε στη Wet Gate Lane, περίπου 2,1 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της αρχικής σύγκρουσης.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:50, περίπου 40 λεπτά μετά το τροχαίο.

«Το χέρι του κουνιόταν ακόμα» – Η συγκλονιστική περιγραφή

Η 27χρονη συνοδηγός περιέγραψε στους ενόρκους τη στιγμή που είδε τον τραυματισμένο διευθυντή σχολείου πεσμένο στον δρόμο.

«Από ό,τι θυμάμαι, απλώς βρισκόταν ξαπλωμένος εκεί και το χέρι του κουνιόταν ελαφρώς», κατέθεσε.

Η ίδια ανέφερε ότι άρχισε να ουρλιάζει και να κλαίει, ενώ ο ξάδελφός της βρισκόταν επίσης σε κατάσταση πανικού.

Όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα πώς αισθανόταν εκείνη τη στιγμή, απάντησε:

«Σοκαρισμένη, φοβισμένη. Δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Ακόμα έχω εικόνες από αυτό».

Η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι δεν κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξηγώντας ότι είχε παραλύσει από το σοκ και δεν γνώριζε πώς να αντιδράσει.

Η καταγγελία για προσπάθεια συγκάλυψης

Στην κατάθεσή της, η Γκαμπριέλ Ντεμπότ αναφέρθηκε και σε όσα φέρεται να συνέβησαν μετά το θανατηφόρο περιστατικό.

Όπως υποστήριξε, ο Ρίτσαρντσον εγκατέλειψε το Volvo και χρησιμοποίησε ένα ασημί φορτηγάκι.

Αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, εμφανίστηκε στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο του, τον Ντάνιελ Ρίτσαρντς.

Η 27χρονη κατέθεσε ότι ο φίλος του κατηγορουμένου προσπάθησε να την πείσει να αποκρύψει από τις Αρχές πως βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η ίδια, όπως είπε, αρνήθηκε.

Όταν ζήτησε από τους δύο άνδρες να αποχωρήσουν, ο ξάδελφός της φέρεται να εξοργίστηκε και να χτύπησε με τη γροθιά του τον τοίχο, προκαλώντας τρύπα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο άνδρες παρέμειναν στο σπίτι, όπου έπιναν αλκοόλ, άκουγαν μουσική και γελούσαν.

«Έπιναν το αλκοόλ του μπαμπά, έπαιζαν μουσική και συμπεριφέρονταν στο σπίτι σαν να ήταν δικό τους», ανέφερε.

Την επόμενη ημέρα, η νεαρή γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν, αποκάλυψε τι είχε συμβεί και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Αστυνομική καταδίωξη πριν από τη σύλληψη του 35χρονου

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε επίσης βίντεο από αστυνομική κάμερα, στο οποίο καταγράφεται η καταδίωξη του κατηγορουμένου την επομένη του περιστατικού.

Ο Ρίτσαρντσον οδηγούσε ένα ασημί φορτηγάκι στην περιοχή Failsworth, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, ο 35χρονος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Ο αστυνομικός Τζέραρντ Έλιοτ περιέγραψε ότι άκουσε τα ελαστικά του οχήματος να στριγκλίζουν, καθώς ο οδηγός επιτάχυνε προς την Oldham Road.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν άλλο όχημα εμπόδισε την πορεία του φορτηγού.

Ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα.

Αρνείται τις κατηγορίες ο οδηγός – Συνεχίζεται η δίκη

Ο Σάιμον Ρίτσαρντσον δηλώνει αθώος και αρνείται τις κατηγορίες της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και της επικίνδυνης οδήγησης.

Η εισαγγελία επικεντρώνει την επιχειρηματολογία της όχι μόνο στην αρχική σύγκρουση, αλλά κυρίως στον ισχυρισμό ότι ο οδηγός συνέχισε να κινείται ενώ γνώριζε ότι ο 56χρονος βρισκόταν παγιδευμένος κάτω από το όχημα.

Η δίκη συνεχίζεται στο Μάντσεστερ, με τους ενόρκους να εξετάζουν τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, προκειμένου να αποφανθούν για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου.