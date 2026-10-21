Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσα σε αλλοδαπούς, ενώ κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής υπήρξε τραυματισμός ατόμου με αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, ενώ κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον τραυματία, έγραψε το neakriti.gr.

Ο τραυματίας παρελήφθη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι εικόνες από το σημείο του αιματηρού επεισοδίου προκαλούν σοκ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Ο τραυματίας δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι τα τραύματα που φέρει ο νεαρός αλλοδαπός δεν είναι σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, σε σημείο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διανυκτερεύουν αρκετοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή σχετίζονται με όσους διαμένουν στην περιοχή.