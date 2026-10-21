Ετήσιες πωλήσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων φέρεται να πραγματοποιεί η As Ever, η εταιρεία της Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις για την εμπορική δραστηριότητα της δούκισσας του Σάσεξ. Τα στοιχεία έρχονται ενώ οι ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι υπολογίζονται μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2025, δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, στοιχεία πωλήσεων που φέρεται να εντοπίστηκαν μέσω της εφαρμογής Shop δίνουν μια πρώτη εικόνα για τη ζήτηση των προϊόντων της.

Η δημοσιογράφος Άλισον Μπόσοφ αναφέρει ότι μέσα στον τελευταίο μήνα πουλήθηκαν περισσότερα από 2.500 βαζάκια μαρμελάδας, συνολικής αξίας τουλάχιστον 43.000 δολαρίων, καθώς και περισσότερα από 700 βαζάκια με μέλι, που απέφεραν τουλάχιστον 31.000 δολάρια.

Στις πωλήσεις περιλαμβάνονται επίσης πάνω από 300 συσκευασίες με βρώσιμα πέταλα λουλουδιών, αξίας 6.300 δολαρίων, και περισσότερα από 375 αρωματικά κεριά, με έσοδα που ξεπερνούν τα 34.000 δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της As Ever, το οποίο κοστίζει 212 δολάρια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χειροποίητες σοκολάτες της εταιρείας Compartes του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από 1.000 τεμάχια.

Τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια και τα έξοδα των Σάσεξ

Η Μπόσοφ υπολόγισε ότι ο ετήσιος τζίρος της As Ever θα μπορούσε να φτάνει τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχη εκτίμηση έκαναν αναλυτές της Winning Hunter, οι οποίοι, εξετάζοντας την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και άλλους εμπορικούς δείκτες, τοποθέτησαν τα ετήσια έσοδα μεταξύ 1,1 και 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Φίλος του ζευγαριού αμφισβήτησε, πάντως, την πληρότητα των συγκεκριμένων δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της εφαρμογής Shop «είναι ελλιπή και δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα».

Με την υπόθεση ότι το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης ανέρχεται στο 50%, η Μπόσοφ εκτιμά ότι τα ετήσια κέρδη θα μπορούσαν να προσεγγίζουν τις 850.000 δολάρια, πριν ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Την ίδια στιγμή, τα ετήσια έξοδα του Χάρι και της Μέγκαν εκτιμώνται σε 4 έως 6 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις για την κατοικία τους στο Μοντεσίτο, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, και η πολυδάπανη προσωπική τους ασφάλεια.

Η εκτίμηση για πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Μια παλαιότερη πληροφορία, ωστόσο, παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα για την εμπορική πορεία της εταιρείας.

Τον Ιανουάριο, τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα της As Ever φέρεται να αποκάλυψε τα διαθέσιμα αποθέματα, όταν πελάτης επιχείρησε κατά λάθος να παραγγείλει τεράστια ποσότητα προϊόντων.

Με βάση πληροφορίες που είχαν δημοσιεύσει οι Times για αρχική παραγγελία ενός εκατομμυρίου τεμαχίων, προέκυψε η εκτίμηση ότι η εταιρεία ενδέχεται να είχε διαθέσει 862.535 βαζάκια μαρμελάδας σε λιγότερο από έναν χρόνο, με συνολικές πωλήσεις που θα μπορούσαν να ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο εκτιμήσεις παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση, ενώ η As Ever δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το πραγματικό ύψος των πωλήσεών της.

Τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια της Μέγκαν και του Χάρι

Παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Μέγκαν, το ζευγάρι εξετάζει νέες επαγγελματικές συνεργασίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Σάσεξ αναζητούν κατοικία στη Βρετανία, αξίας περίπου 19 εκατομμυρίων δολαρίων, με τουλάχιστον εννέα υπνοδωμάτια και μεγάλη έκταση γης.

Στον χώρο της τηλεόρασης, η αποχώρηση της Μπέλα Μπατζάρια από τη θέση της επικεφαλής περιεχομένου του Netflix φέρεται να δημιουργεί νέα δεδομένα για τις παραγωγές τους. Πηγή των Times τη χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά τους», ενώ ανέφερε ότι οι συνεργασίες που είχε εξασφαλίσει «θα υποβληθούν σε νέο έλεγχο και αξιολόγηση».

Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της το 2027.

Από την πλευρά της, η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να εξετάζει προτάσεις για επιστροφή στην υποκριτική. Φίλος της δήλωσε στην Telegraph ότι διαβάζει σενάρια για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, προσπαθώντας να κρατήσει μυστικές τις πιθανές συνεργασίες της.

«Όλοι γνωρίζουν ότι όποια κι αν είναι η πρώτη ταινία ή σειρά της Μέγκαν, θα προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον. Η προοπτική να τη δούμε να επιστρέφει στην υποκριτική θα προσελκύσει μεγάλο κοινό και, τελικά, κάποιος, είτε πρόκειται για το Netflix, την Amazon ή κάποιο άλλο στούντιο, θα κερδίσει πολλά χρήματα από αυτό».

Στο μεταξύ, ο Χάρι συμμετέχει σε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της MasterClass για τη διαχείριση του πένθους, μαζί με τη νευροεπιστήμονα Μέρι-Φράνσις Ο’Κόνορ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμοιβή του ανήλθε σε 143.000 δολάρια, ενώ προβλέπεται να εισπράττει και το 30% των εσόδων από τις συνδρομές που θα προκύπτουν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.