Τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγωνιστικές του FIBA Europe Cup πήρε ο Προμηθέας με το 91-76 επί της Μπατούμι στην Πάτρα.

Η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου δεν ήταν καλή στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως δείχνει και το 23-30 στην ολοκλήρωσή του, στη συνέχεια όμως ανέβασε την απόδοσή της και με επιμέρους σκορ 31-18 κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (54-48).

Ο Προμηθέας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά και να μπει από το +12 (75-63) στην τελευταία περίοδο, όπου διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και πήρε τη νίκη με 91-76.

Κορυφαίοι για την ομάδα της Πάτρας, η οποία είναι στο 2-1 μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ήταν οι Κουμπόλκα και Γουίλιαμς με 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 54-48, 75-63, 91-76

Προμηθέας (Μιχάλης Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόλμαν 10, Καπετάκης, Φόρεστερ 8, Παρασκευόπουλος, Δίπλαρος 13 (3), Κουρουπάκης 2, Άρμς 13 (2), Γουίλιαμς 17 (3), Αντετοκούνμπο 3 (1), Κάθμπερτσον 7 (1), Κουμπόλκα 18 (2).

Μπατούμι (Ανατόλι Μπερισαβίλι): Χάουελ 13 (1), Μουγκάντα 9, Τσουλεϊσκίρι 4, Ζεφίρ 7 (1), Γκ. Οτσχικίτζε 17 (1), Σαλάτζε, Λομίντζε 11 (2), Μπάσαμ 15.