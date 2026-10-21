Την απόφασή του να μην υποστηρίξει ξανά υποψηφίους σε εκλογικές αναμετρήσεις άλλων χωρών γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν ακολούθησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην ανοιχτή στήριξη προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οχάιο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στην προηγούμενη εμπειρία του από την υποστήριξη του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές του Απριλίου 2026 από τον Πέτερ Μαγιάρ.

«Έχω υποστηρίξει έναν υποψήφιο σε εκλογές ξένης χώρας σε ολόκληρη τη ζωή μου. Καταρχάς, δεν πήγε και ιδιαίτερα καλά. Παρόλο που θαυμάζω πολύ τον [πρώην] πρωθυπουργό Όρμπαν… Αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2026», σχολίασε με χιούμορ ο Βανς.

Πάντως, η πολιτική του δραστηριότητα εκτός ΗΠΑ δεν περιορίζεται στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Την προηγούμενη χρονιά είχε συναντηθεί με την ηγεσία της γερμανικής ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στο κόμμα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη εκλογική υποστήριξη.

Le vice-président américain JD Vance a, contrairement à Donald Trump, refusé d’exprimer son soutien à Benjamin Netanyahu en vue des législatives en Israël #BFM2 https://t.co/6o419F1Pne — BFM (@BFMTV) October 21, 2026

Προτεραιότητα οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ο Τζέι Ντι Βανς ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο η προσοχή του είναι στραμμένη αποκλειστικά στην αμερικανική πολιτική σκηνή και ειδικότερα στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

«Βρισκόμαστε στη μέση μιας εκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ και είμαι ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο να βοηθήσω υποψηφίους να εκλεγούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επιλογή του να μη συνταχθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, διευκρίνισε ότι η στάση του δεν αποτελεί προσωπική επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Δεν επιτίθεμαι στον Μπίμπι Νετανιάχου. Δεν υποστηρίζω τον Μπίμπι Νετανιάχου. Πιστεύω ότι η υποστήριξη του προέδρου είναι τελικά αυτή που έχει σημασία και ο πρόεδρος θα αποφασίσει πώς θα παρέχει αυτή την υποστήριξη, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του».

Μάλιστα, θέλησε να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από ενδεχόμενες μελλοντικές παρεμβάσεις του σε εκλογές άλλων κρατών, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να υποστηρίξω άλλους υποψηφίους σε εκλογές ξένων χωρών, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον».

Οι διαφοροποιήσεις από τον Τραμπ στο ζήτημα του Ισραήλ

Η τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχεται σε συνέχεια της στάσης που είχε εκφράσει τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια την υποστήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Βανς διαφοροποιείται σε ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ. Στο παρελθόν έχει ασκήσει κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση και ιδιαίτερα σε ορισμένους από τους πλέον ακροδεξιούς υπουργούς της, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν νωρίτερα μέσα στο 2026.