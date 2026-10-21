Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Αβέρκιος και η Αβερκία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβερκίου του Ισαποστόλου, επισκόπου Ιεράπολης, ο οποίος έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και έμεινε γνωστός για την ιεραποστολική του δράση.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αβέρκιος

Αβερκία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ιάκωβος

Ιακωβίνα

Ζακελίνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Οσίου Αβερκίου του Ισαποστόλου και θαυματουργού επισκόπου Ιεράπολης, Αγίων Αλεξάνδρου του Επισκόπου, Ηρακλείου, Άννας, Ελισάβετ, Θεοδότης και Γλυκερίας, Αγίου Ζαχαρία του Μάρτυρα, Οσίου Ρούφου, Οσίου Λωτ, Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Μεθώνης, εθνοιερομάρτυρα, και Αγίου Ευλαλίου.

Όσιος Αβέρκιος: Ο επίσκοπος που ταξίδεψε στον αρχαίο κόσμο και ονομάστηκε Ισαπόστολος

Ο Όσιος Αβέρκιος υπήρξε επίσκοπος της Ιεράπολης στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, τον 2ο αιώνα μ.Χ., σε μια περίοδο κατά την οποία ο χριστιανισμός εξαπλωνόταν στις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η εκκλησιαστική παράδοση τον παρουσιάζει ως μια σημαντική μορφή της πρώιμης χριστιανικής κοινότητας.

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η ζωή και η διδασκαλία του οδήγησαν τους πιστούς της περιοχής να τον επιλέξουν ως επίσκοπό τους. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η εκκλησιαστική εξουσία δεν αποτελούσε προνόμιο, αλλά ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στην ταπεινότητα, την προσφορά και τη φροντίδα των πιστών.

Ο Αβέρκιος έμεινε γνωστός και για τα μεγάλα ταξίδια του. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, επισκέφθηκε τη Ρώμη και κήρυξε τον χριστιανισμό σε περιοχές της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Λυκαονίας, της Πισιδίας και της Φρυγίας. Τα ταξίδια αυτά συνδέονται με την προσπάθεια επικοινωνίας και ενίσχυσης των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Η έντονη ιεραποστολική του δραστηριότητα ήταν ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία του απέδωσε τον χαρακτηρισμό «Ισαπόστολος», έναν τίτλο που χρησιμοποιείται για πρόσωπα τα οποία θεωρείται ότι συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση του χριστιανισμού, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αποστόλων.

Στον βίο του περιλαμβάνονται επίσης αφηγήσεις θαυμάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, θεράπευσε την κόρη του Ρωμαίου αυτοκράτορα και συνδέθηκε με την εμφάνιση θερμών υδάτων από τη γη. Οι διηγήσεις αυτές αποτελούν μέρος της αγιολογικής παράδοσης και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ιστορικά επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιτύμβια επιγραφή του Αβερκίου, ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα μνημεία της χριστιανικής επιγραφικής. Τμήματά της ανακαλύφθηκαν το 1883 από τον αρχαιολόγο Γουίλιαμ Ράμσεϊ στην περιοχή της Ιεράπολης και σήμερα φυλάσσονται στα Μουσεία του Βατικανού. Η επιγραφή, που χρονολογείται στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα, περιέχει συμβολικές αναφορές στη χριστιανική πίστη και στα ταξίδια του επισκόπου.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Αβέρκιος πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 72 ετών. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Οκτωβρίου. Η κάρα του φυλάσσεται, σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου, ενώ τμήματα των λειψάνων του βρίσκονται και σε άλλες μονές της Ελλάδας.

Με τη διδασκαλία του Αβερκίου συνδέεται η ευαγγελική αρχή ότι η ηγεσία πρέπει να εκφράζεται μέσα από την προσφορά προς τους άλλους:

«Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος» (Κατά Μάρκον, 9:35).

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

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