Η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου της Γαλλίας έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση στο 5,01%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, με φόντο την αυξανόμενη δυσπιστία των επενδυτών για την πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Χθες το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας είχε φτάσει στο 4,935.



Η διαφορά (spread) με το επιτόκιο της Γερμανίας, η οποία θεωρείται ο ασφαλέστερος δανειστής της Ευρώπης, έφτασε τις 1,59 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που είχε να συμβεί από το 2011, εν μέσω της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Breaking news: France’s long-term borrowing costs have hit 5%, a benchmark last reached in 2002, as investors grow increasingly concerned about the stability of the country’s politics and the state of its public finances https://t.co/ndPEoF7oyv https://t.co/0gNc4PI9w7 — Financial Times (@FT) October 21, 2026

Η Γαλλία δανείζεται με επιτόκιο σαφώς υψηλότερο από εκείνο της Ιταλίας (4,57%) ή της Ισπανίας (4,07%), δύο χωρών που εδώ και χρόνια θεωρούνταν από τους «αδύναμους κρίκους» της ευρωζώνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Υπάρχει μια αρκετά ξεκάθαρη δυσπιστία» απέναντι στην Γαλλία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Αντρέα Τουένι, υπεύθυνος δραστηριοτήτων αγοράς στη Saxo Banque France.