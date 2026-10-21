Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μετά την αποκάλυψη δύο κρίσιμων ευπαθειών στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη λειτουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Κυβερνήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και άλλες περιοχές του κόσμου προχώρησαν την Τετάρτη σε προσωρινή απενεργοποίηση ιστοτόπων, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων το FBI και η NSA, προειδοποιώντας ότι τα κενά ασφαλείας ενδέχεται να επιτρέψουν σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε διακομιστές και ευαίσθητα δεδομένα.

Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης της PHP ανακοίνωσαν ότι έχουν διαθέσει ενημερώσεις ασφαλείας και καλούν τους διαχειριστές ιστοτόπων να τις εγκαταστήσουν άμεσα.

Γερμανία, Βέλγιο και Τσεχία κατεβάζουν κυβερνητικές ιστοσελίδες

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε προσωρινά αρκετές κυβερνητικές ιστοσελίδες, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό παραβίασης των συγκεκριμένων συστημάτων.

Ανάλογα μέτρα έλαβε και το Βέλγιο, με το υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει ότι το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της χώρας δεν έχει εντοπίσει επιθέσεις σε βελγικούς ιστοτόπους.

Ωστόσο, οι αρχές αποφάσισαν να θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας ιστοσελίδες, καθώς υπήρχαν αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις συγκεκριμένες ευπάθειες.

Στην Τσεχία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε την επίσημη ιστοσελίδα της, προκειμένου να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις ασφαλείας που συνέστησαν οι δημιουργοί της PHP.

Προληπτικά μέτρα σε Ολλανδία και Φινλανδία

Στην Ολλανδία και τη Φινλανδία, κυβερνητικοί φορείς προχώρησαν επίσης σε προσωρινές διακοπές λειτουργίας ιστοτόπων.

Μάλιστα, η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας έθεσε εκτός σύνδεσης τον ιστότοπό της, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων.

Στη Φινλανδία, η κυβερνητική ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη μόνο εν μέρει την Τετάρτη.

Σχετική ενημέρωση προς τους επισκέπτες ανέφερε ότι κυβερνητικοί ιστότοποι αντιμετώπιζαν προσωρινές διακοπές και παρέμεναν πλήρως ή μερικώς μη διαθέσιμοι, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Οι προσωρινές διακοπές λειτουργίας δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες έχουν παραβιαστεί, καθώς αρκετές κυβερνήσεις διευκρίνισαν ότι πρόκειται για προληπτικές ενέργειες.

FBI και NSA προειδοποιούν για κίνδυνο πρόσβασης σε διακομιστές

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι προειδοποιήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το αρμόδιο τμήμα κυβερνοασφάλειας του FBI επισήμανε ότι οι ευπάθειες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κακόβουλους παράγοντες την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα και δίκτυα.

Η υπηρεσία συνέστησε στους διαχειριστές να απενεργοποιήσουν προσωρινά τους ιστοτόπους τους, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας.

Two critical vulnerabilities have been identified in PHP, a widely used programming language that powers websites and web applications. These vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) could allow malicious cyber actors to remotely execute code in PHP core, potentially compromising sensitive data and networks. The FBI urges organizations to take the following steps now: ➡️ If an immediate update is not feasible it is recommended that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. ➡️ Immediately update affected PHP installations following the guidance on https://t.co/rDrPSxB3zX. Inventory where PHP runs in your environment, prioritizing internet-facing systems and vendor products that bundle PHP. ➡️ Monitor web servers for suspicious activity, including PHP processes unexpectedly launching command shells or downloading files. Ensure appropriate process-monitoring capabilities are in place to help identify potential exploitation. ➡️ If you find signs of compromise, isolate affected systems, preserve your web server and PHP logs, and report it to your local FBI field office or https://t.co/iqgVZIbCru. Those reports help us identify the actors involved and warn other organizations before they become victims. For the latest information, follow PHP’s announcement on https://t.co/rDrPSxB3zX, CERT-EU Security Advisory 2026-018, and CISA’s Known Exploited Vulnerabilities catalog. — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) October 21, 2026

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ. Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, η NSA κάλεσε όλους τους διαχειριστές ιστοτόπων που χρησιμοποιούν PHP να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάσταση των διορθώσεων.

Παράλληλα, συνέστησε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όσων ιστοτόπων δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί, καθώς τα κενά ασφαλείας θα μπορούσαν να επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε διακομιστές και δεδομένα οργανισμών.

Effective Immediately, all organizations using PHP for their systems are advised to be prepared for an update addressing two critical vulnerabilities. PHP is widely used for web applications. These vulnerabilities often provide a direct path to the server’s file system or database. If an immediate update is not feasible, it is recommend that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. NSA will follow up shortly with more specific guidance. — NSA Cyber (@NSACyber) October 21, 2026

Λευκός Οίκος: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στις κρίσιμες υποδομές

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το πρόβλημα ασφαλείας από τις 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις στα κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα και στις κρίσιμες υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, βρίσκονται σε συνεργασία με ομοσπονδιακές υπηρεσίες και κορυφαία εργαστήρια πληροφορικής, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής των διορθωτικών ενημερώσεων.

Ιαπωνία: Προειδοποίηση από την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι

Στην Ιαπωνία, η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ιστοσελίδων να ελέγξουν εάν τα συστήματά τους χρησιμοποιούν PHP. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ζήτησε να εγκατασταθούν αμέσως οι διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας.

Όπως επισήμανε, σε περιπτώσεις όπου η άμεση αναβάθμιση δεν είναι εφικτή, η προσωρινή απενεργοποίηση ενός ιστοτόπου αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού του κινδύνου. Αρχές στη Βρετανία και την Αυστραλία έχουν επίσης συστήσει την άμεση εφαρμογή των ενημερώσεων.

Γιατί προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία τα κενά ασφαλείας στην PHP

Η PHP είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Χρησιμοποιείται σε ευρέως γνωστές πλατφόρμες και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως το WordPress, το Drupal, το Joomla και το Magento, ενώ αξιοποιείται και από τη Wikipedia.

Η μεγάλη διάδοσή της σημαίνει ότι μια σοβαρή ευπάθεια μπορεί δυνητικά να επηρεάσει μεγάλο αριθμό ιστοτόπων, εφόσον χρησιμοποιούν τις ευάλωτες εκδόσεις ή διαμορφώσεις του λογισμικού.

Cyber agency warns websites may go dark as PHP prepares critical fix https://t.co/ZRAyFDibal https://t.co/ZRAyFDibal — Reuters (@Reuters) October 21, 2026

Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί, ενδέχεται να επηρεάζονται εκδόσεις από την PHP 5 και μετά.

Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός έκθεσης κάθε ιστοτόπου εξαρτάται από την έκδοση της PHP, τη διαμόρφωση του διακομιστή και την εγκατάσταση των διαθέσιμων διορθώσεων.

Η ύπαρξη μιας ευπάθειας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλες οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν PHP έχουν παραβιαστεί.

Διαθέσιμες οι διορθώσεις – Έκκληση για άμεση εγκατάσταση

Οι δημιουργοί της PHP ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι εντόπισαν δύο κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία, καλώντας τους χρήστες να προετοιμαστούν για την εγκατάσταση των απαραίτητων ενημερώσεων.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι διατέθηκε νέα διορθωτική έκδοση, η οποία αντιμετωπίζει τις ευπάθειες.

Το PHP Foundation ανακοίνωσε επίσης τη διάθεση διορθώσεων, συνοδευόμενων από οδηγίες για την ασφαλή ενημέρωση των συστημάτων.

Οι διαχειριστές καλούνται να εγκαταστήσουν άμεσα τις κατάλληλες ενημερώσεις, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο εκμετάλλευσης των κενών ασφαλείας.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και η συμμετοχή της OpenAI

Στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ευπαθειών συνέβαλαν και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η OpenAI ανέφερε σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της ότι συμμετείχε σε μια ευρύτερη συνεργασία ερευνητών, παρόχων υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων φορέων, η οποία επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ευπαθειών της PHP κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως διευκρίνισε, οι υπεύθυνοι συντήρησης της PHP είχαν τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία διόρθωσης και διάθεσης των ενημερώσεων.

Η OpenAI και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι Wiz και Cloudflare, συνέβαλαν με έρευνα, τεχνική υποστήριξη και συντονισμό, ώστε να προετοιμαστούν μέτρα προστασίας πριν από τη δημοσιοποίηση των ευπαθειών.

Η Cloudflare ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι εντόπισε επιθέσεις και προχωρά στην επικαιροποίηση των μηχανισμών προστασίας της.

Σε επιφυλακή οι αρχές για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις

Οι αναφορές για απόπειρες εκμετάλλευσης των ευπαθειών εντείνουν την ανησυχία των αρχών, την ώρα που κυβερνήσεις και διαχειριστές ιστοτόπων προχωρούν στην εγκατάσταση των διορθώσεων.

Το γεγονός ότι αρκετές κρατικές ιστοσελίδες τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στην πρόληψη, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν εντοπιστεί επιτυχημένες επιθέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση του λογισμικού και, όπου απαιτείται, η προσωρινή απενεργοποίηση ευάλωτων υπηρεσιών αποτελούν βασικά μέτρα για την προστασία συστημάτων και δεδομένων.